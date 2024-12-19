Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Gerçek gündem hayat pahalılığı' - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Gerçek gündem hayat pahalılığı'

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iktidarı eleştirerek, gündemin hayat pahalılığı ve vatandaşların sorunları olması gerektiğini vurguladı. Belediyelerin iktidarın yapmadıklarını yaptığını belirten Seçer, sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekti.

19.12.2024 18:29  Güncelleme: 18:32
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(ANKARA)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İktidar günlerdir yatıyor SGK kalkıyor SGK, belediyelerin borcu. Gerçek gündem bu mu? Gerçek gündem; hayat pahalılığı, çocukların okula aç gitmesi, pazardan filelerin boş gelmesi, mutfakta yangının olması, bunları konuşalım. Belediyeler bunun neresinde? Belediyeler iktidarın yapmadıklarını yapıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyelere vergi borcu yüzünden haciz işlemi yapılması ve hesaplarının bloke edilmesine ilişkin olarak videolu açıklama yaptı. "Belediyeler iktidarın yapamadıklarını yapıyor" diyen Seçer, şunları söyledi:

"İktidar günlerdir yatıyor SGK kalkıyor SGK, belediyelerin borcu. Gerçek gündem bu mu? Gerçek gündem; hayat pahalılığı, çocukların okula aç gitmesi, pazardan filelerin boş gelmesi, mutfakta yangının olması, bunları konuşalım. Belediyeler bunun neresinde? Belediyeler iktidarın yapmadıklarını yapıyor. Boş bıraktığı alanları dolduruyor. Belediyemiz 15 TL'ye üç çeşit yemeği vatandaşına ulaştırıyor. Ücretsiz çorba dağıtıyor her sabah. 5 TL'ye öğrencilere otobüs hizmeti veriyor. Kreş açmaya devam ediyor. 7,5 TL'ye ekmek veriyor. Evdeki yaşlıya, hastaya bakıyor belediyeler. Bunları da konuşalım.

"Gündemimiz hayat pahalılığı, gündemi değiştirmeye yönelik çabalar bunlar"

Belediyeler hizmet yapıyor. Gündemimiz hayat pahalılığı. Gündemi değiştirmeye yönelik çabalar bunlar. Ama vatandaş her şeyin farkında. Biz de her şeyin farkındayız. Vatandaşın acısını, ızdırabını, talebini biliyoruz. Vatandaşım merak etmesin. Bizler buradayız. Belediyeler gece gündüz çalışıyor. Çalışmaya da devam edeceğiz."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: \'Gerçek gündem hayat pahalılığı\'
Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Gerçek gündem hayat pahalılığı' - Son Dakika

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