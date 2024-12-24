Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Kardeşi İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Kardeşi İçin Mevlit Okutuldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer\'in Kardeşi İçin Mevlit Okutuldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer için Tarsus'ta düzenlenen üçüncü gün mevlidinde, aile yakınları ve birçok siyasinin katılımıyla dualar edildi.

24.12.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer için memleketi Tarsus'ta üçüncü gün mevlidi okutuldu. Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde gerçekleşen üçüncü gün mevlidinde Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'i sevenleri yalnız bırakmadı.

Başkan Seçer'in vefat eden kardeşi Uğurcan Seçer'in üçüncü gün mevlidi okutuldu. Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde yer alan Salon Yunus'ta gerçekleşen üçüncü gün mevlidinde Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'i; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, farklı illerin ilçe ve belde belediye başkanları, geçmiş dönem CHP milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, meslek odası başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, önceki dönem ve mevcut Meclis üyeleri, çalışma arkadaşları, aile üyeleri, Tarsuslular ve Mersinliler yalnız bırakmadı.

Okunan duaların ardından yemek ikramı yapıldı. Mevlit programı, Başkan Seçer ve aile üyelerinin taziyeleri kabul etmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Kardeşi İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika

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