Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Tarıma Desteği Yüzde 80 Artışla 215 Milyon TL'ye Çıkardık"

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(MERSİN) - 3. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen "Küresel İklim Krizi, Tarım ve Onarıcı Tarıma Geçiş" konulu söyleşiye katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Benim için tarım önemli. Bölgem tarım bölgesi ve tarıma destek yaparken de son derece bonkör davranıyorum. Türkiye'de 2025 bütçesi hazırlanıyor. Tarıma ayrılan bütçe yaklaşık 90 milyardan, 135 milyara çıkarıldı. Bizim de direkt desteğimiz geçen yıl 119 milyon liraydı, yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıkardık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsus Müzesi'nde düzenlenen "Küresel İklim Krizi, Tarım ve Onarıcı Tarıma Geçiş" konulu söyleşiye katıldı. Yekta Kopan ve Cem Seymen'in söyleşisinin sonunda söz alan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2019'dan bu yana tarıma verdikleri önem ve desteklerden bahsetti.

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Küresel İklim Krizi, Tarım ve Onarıcı Tarıma Geçiş söyleşisinde organik ve sürdürülebilir üretim, Türkiye tarımında üretim bileşenlerine gidiş yolu, onarıcı tarım yöntemleri neler olabilir, bütünleyici ve onarıcı tarımla doğaya zarar vermeden üretim anlayışı, karbon ayak izi, sera gazı emisyonu gibi konu başlıklarında önemli bilgiler paylaşıldı.

"Tarıma yapılan desteği bu yıl yüzde 80 oranında artırdık"

Büyükşehir'in tarım konusunda 2019 yılından itibaren büyük destekleri olduğunu ve kendisinin de ziraat mühendisi olduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Benim için tarım önemli. Bölgem tarım bölgesi ve tarıma destek yaparken de son derece bonkör davranıyorum. Türkiye'de 2025 bütçesi hazırlanıyor. Tarıma ayrılan bütçe yaklaşık 90 milyardan, 135 milyara çıkarıldı. Bizim de direkt desteğimiz geçen yıl 119 milyon liraydı, yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıkardık. Direkt destek bu; fide, fidan, hayvancılık, sulama borusu desteği" diye konuştu. Bu yıl güneş enerji santrali (GES) desteğini de eklediklerini belirten Seçer, yüzde 50 hibe ile sulama kooperatiflerine destek olduklarını ve sulama için gereken elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından alınmasını sağladıklarını kaydetti.

"Hükümetin açık bıraktığı alanlara belediyeler dokunuyor"

Tarıma desteğin belediyelerin asli görevi olmamasına ragmen hükümetin boş bıraktığı yerleri belediyelerin doldurması gerektiğini vurgulayan Seçer, "Benim asli görevim değil diye hükümetin boş bıraktığı alanlara dokunmayacağım diye bir şey yok. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. 'Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler bir politika ortaya koyuyor' diyoruz" diye konuştu. Belediyelerin siyaset kurumları içerisinde halka en yakın kurumlar olduğunu söyleyen Seçer, "Halkın hassasiyetlerini, ihtiyaç durumlarını bilen en yakın kurumlar, belediyelerdir. Doğal olarak da bölgesinde tarımsal üretim kapasitesi olan her belediye başkanı tarıma destek vermek zorunda. Yoksa üretim mümkün değil" dedi.

Dünya piyasasında gıda fiyatlarının düştüğünü ama Türkiye'de giderek arttığını belirten Seçer, "Dünyada tarımına destek vermeyen ülke yoktur. Onu sübvanse eder ve gıdayı rahat ulaşılsın diye üretir. Ama Türkiye'de yeterli değil" ifadelerine yer verdi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH) tarımın payının direkt üreticiye yansıması gerektiğini belirten Seçer, desteğin yetersizliğine dikkat çekerek, "Hiç değişmedi, 22 yıldır da aynı irade yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz GES destekleri onarıcı tarımdır"

Başkan Seçer, Avrupa ülkelerinin tarımın kıymetini çok daha iyi bildiğini vurguladı. Seymen'in onarıcı tarım için neler yapılabileceği yönündeki sorusu üzerine Başkan Seçer, "Bizim GES'e verdiğimiz destekler ciddi mali bütçeler gerektiriyor. Aslında bir onarıcı tarımdır. Ben o GES desteğini yapmasam üretici o güneş enerji santralini kurmayacak, elektrik kullanacak. Çoğunlukla Türkiye'de elektrik üretimi termoelektrik santralleridir. Buyurun size sera gazı emisyonunda artışa neden olan bir üretim şekli. Organik tarımı önceliyoruz. Örneğin; Balandız'ın sarı buğdayı, Gülnar'ın nohutu var, Ata tohumları. 'Bunlara yönelin, organik tarım yapın, kimyasal gübre kullanmayın. Bunların desteğini verelim' diyoruz" diye konuştu.

"Bilinçli tarım destekleri yapmaya gayret ediyoruz"

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kendi ölçeğimizde bilinçli tarım desteklerini yapmaya gayret ediyoruz" diyen Başkan Seçer, Türkiye tarımında en önemli sorunlarından birinin kaynakların son derece bilinçsiz kullanılması olduğunun altını çizdi. Seçer, "Korkunç bir kaynak israfı yapılıyor. Umarım iktidara geldiğimiz zaman hangi konumda olursak olalım tarım bakanımıza Mersin'de yaptığımız hayvancılık projesini uygulamasını önereceğim" diye konuştu ve 2020 yılında başladıkları 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin detaylarını paylaştı. Başkan Seçer, "300 yeni çiftlik kurduk. Bu çiftliğin yüzde 50'si kadın. Bu insanların gücü, bilgi birikimi var; sermayesi yok. Biz şu anda Mersin coğrafyasına 5 yılda 20-25 bin küçükbaş hayvan kazandırdık. Proje böyle olur. Proje ve kaynak kullanımı bu şekilde olursa Türkiye her işi başarır" dedi.

Seymen, kurulan çiftliklerin sadece gıda değil ekolojik bir yaşam biçimi de ürettiğini söyleyerek Başkan Seçer'i projelerinden dolayı tebrik etti.

Vahap Seçer, söyleşinin ardından Meral Seçer ile beraber üretici kadın stantları, Yeryüzü Pazarı ve tarihi Kırkkaşık Bedesteni'ni gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.