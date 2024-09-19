Gaziler Günü\'nde Vahap Seçer\'den mesaj

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yüce Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin yıldönümünü kutluyor, başta yüce Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında, şunları kaydetti:

"Ulusumuz, Atatürk'ün çağdaş yaşam hedefine her zaman sahip çıkmış; tüm kuşaklar bu hedefin gerçekleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek varlığını sürdürmesi yolunda O'nun ilke ve devrimlerinin izleyicisi olmuştur.

Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olabilmek için, Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurarak bu konudaki hassasiyetimizi kurumsal anlamda ortaya koyduk.

Büyük Atatürk'ün, şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emaneti geliştirerek geleceğe taşımak, geçmişimize olduğu kadar geleceğimize karşı da yurt topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz kıvanç kaynağımızdır.

Onlar, birlik ve dirliğimizin ve devletimizin varlığının güvencesi olarak, sonsuza kadar ulusumuzun gönlünde yaşayacaktır.

Gazilerimize ve şehitlerimize saygı duymak, gazilerimize daha iyi yaşam olanakları sunmak toplumsal bir ödevdir.

Yüce Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilişinin yıldönümünü kutluyor, başta yüce Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum."