Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus Güney Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye birçok siyasi figür ve vatandaş katıldı.

21.12.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus Güney Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Seçer'in yaşama veda eden kardeşi Uğurcan Seçer, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Meral Seçer ile cenazeye katılan Başkan Seçer'i acı gününde; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Tekin Bingöl, CHP önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, gazeteci İsmail Küçükkaya, mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Uğurcan Seçer'in cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. Tarsus Güney Mezarlığı'nın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'na geçen Başkan Seçer, burada taziyeleri kabul etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Uğurcan Seçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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