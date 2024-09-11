Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Eri Yemin Töreni'ne Katıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Eri Yemin Töreni'ne Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ATA Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İtfaiye Eri Yemin Töreni'ne katıldı. Seçer, Mersin'in nüfusuna göre pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini belirterek, 133 norm kadronun bir an önce verilmesini talep etti.

11.09.2024 15:55  Güncelleme: 17:48
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(MERSİN) - ATA Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İtfaiye Eri Yemin Töreni'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'de 2 milyona yakın nüfusumuz var ama fiili olarak 2.7 milyon insana hizmet veriyoruz. Bütün gelirler ve paylar 1 milyon 938 bin nüfusumuza göre yapılıyor. Mersin ile ilgili değerlendirme yaparken pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Talebimiz olan 133 norm kadronun da bir an önce Bakanlık tarafından tarafımıza verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ATA Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende, 2023 yılının Mayıs ayında alımı yapılan ve 1 yıllık sürelerini doldurup, asaleten memur olmaya hak kazanan 100 itfaiye erinin yemin töreni gerçekleşti.

Törene Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir bürokratları ile İtfaiye erleri ve aileleri katıldı. Törende konuşan Başkan Seçer, şunları dile getirdi:

"Mersin'de 2 milyona yakın nüfusumuz var ama 2.7 milyon insana hizmet veriyoruz"

"2019 yılında göreve geldikten sonra yıllık bütçelerimizi yaparken ön plana aldığımız birimlerimizin başında İtfaiye Teşkilatı'mız geliyordu. İhtiyaç olan personelimizi yasaların ve Bakanlığın önümüzü açması durumunda 'Ama, fakat, lakin' demeden yenileyerek, gençleştirerek daha liyakatli düzeyde personelle donatarak Türkiye'nin en saygın teşkilatı haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun 308'i memur. Yasa gereği İtfaiye Teşkilatı'nda yangına müdahale edecek personelin memur statüsünde itfaiye eri olması gerekiyor. Diğer türlü ortaya çıkabilecek bir olumsuz durumda teşkilatımız ve Belediyemiz kanun karşısında müşkül duruma düşüyor. Resmi olarak 2 milyondan daha az nüfusumuz olduğu için bizim Bakanlık tarafından tahsis edilmiş 511 norm kadromuz var. Şu ana kadar 150 itfaiye eri alımı için izin almıştık ve bunları gerçekleştirdik. Buradan Bakanlığımıza sesleniyorum; Mersin'de 2 milyona yakın nüfusumuz var ama 2.7 milyon insana hizmet veriyoruz. Ama bütün gelirler ve paylar 1 milyon 938 bin nüfusumuza göre yapılıyor. Doğal olarak da Mersin'e bakarken ve Mersin ile ilgili değerlendirme yaparken bu yönleri de göze alıp pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Talebimiz olan 133 norm kadronun da bir an önce Bakanlık tarafından tarafımıza verilmesini talep ediyorum. Yeni itfaiye erlerini teşkilatımıza kazandıralım. Bu alımlar elbette ki taze kan olarak İtfaiye Teşkilatı'mızı daha güçlü kılıyor.

"Umut ediyorum bir an önce İtfaiyecilik Meslek Yasası çıkarılsın"

Şu anda teşkilatımızın yaş ortalaması 38, gençleştiriyoruz... Liyakatli, yaş olarak daha genç ve fiziksel olarak da daha güçlü itfaiye erlerimizle afetlere daha etkin müdahale etmek istiyoruz. Umut ediyorum bir an önce İtfaiyecilik Meslek Yasası çıkarılsın. Hızlı bir yapılaşma var ve yüksek katlı binalar hızla çoğalıyor. Binaların kendi yapı projesi içerisinde yangın söndürme tesisatları projelendiriliyor. Mutlaka zorunlu olarak yapılıyor. Ama geriden gelen bazı yapılarda sıkıntılar var. Doğal olarak da yangın söndürme sistemleri olmadığı için ya da ağır aksak çalıştığı için yüksek katlara müdahale edebilecek araçlara ihtiyacımız var. Bu ay sonunda hizmete alacağımız Yangın Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemi'ni de önemsiyoruz. 64 yaka kamerası ve 25 taşınabilir araç kamerası alacağız. Ana hizmet binamızda oluşturulacak bir Kriz Merkezi olacak. İtfaiye erlerimiz yangına müdahale ettiği zaman yangınları bu kameralarla online takip edeceğiz. Hatta müfrezenin çıkış noktasından varış noktasında orada yaptığı çalışmalara kadar hepsini bu Kriz Merkezi'nden kameralar vasıtasıyla izleme imkanımız olacak. Bu sayede vakaya varış süresi kısalacak, kaza olma olasılığı azalacak ve yangınlara ya da afetlere daha efektif bir şekilde müdahale imkanımız olacak."

Seçer'in konuşmasının ardından İtfaiye Eri Nedim Berk Aydoğan yemin metnini okudu ve Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde tören yürüyüşü yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Eri Yemin Töreni'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Eri Yemin Töreni'ne Katıldı - Son Dakika
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