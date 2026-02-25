Mersin Büyükşehir Belediyesi,  13 İlçede Bakıma İhtiyaç Duyan Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesi,  13 İlçede Bakıma İhtiyaç Duyan Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor

25.02.2026 13:07  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü "Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri" ile 13 ilçede bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek oluyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü "Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri" ile 13 ilçede bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek oluyor.

Anamur, Bozyazı, Aydıncık ilçelerinde yaylalardan merkezi mahallelere kadar bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ekipleri, görevlerini her gün severek icra ediyor. Ekipler, rutin çalışma disiplini içerisinde vatandaşların evlerine kadar giderek, bedensel bakım, banyo ihtiyacı, tıraş, ev temizliği, sağlık kontrolleri gibi işlemleri tamamlıyor.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren vatandaşlar, daha güvende ve değerli hissediyor. İlerleyen yaş, engel durumu ya da hastalık sebebiyle sıkıntılı bir hayat sürmek zorunda kalmayan vatandaşlar tüm ev içindeki tüm ihtiyaçları için Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri'ne ulaşabiliyor.

"Bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza memnuniyetle hizmet veriyoruz"

Anamur, Bozyazı, Aydıncık Evde Bakım ve Temizlik Birimi'nde görev yapan Figen Koşar, talep oluşturan bakıma ihtiyaç duyan her vatandaş için memnuniyetle hizmet ettiklerini dile getirdi. İlçelerin en ücra köşelerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Koşar, "Vatandaşlarımızın saç sakal tıraşı, tırnak kesimi, perine bakımı, banyosu ile ilgileniyoruz. Hastanın kişisel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gerektiğinde Toroslar dağlarına kadar çıkıyoruz. Başkanımızın selamlarını iletiyoruz. Evlerde kişisel ihtiyaçların giderilmesi haricinde evde temizlik hizmetimiz var. Evde temizlik hizmetimizde ev süpürme ve silme, dolaplarını temizleme işlemlerini yaparak ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.

"Vatandaşlar bizi artık kendi evlatları gibi görüyorlar"

Vatandaşlarla kurulan sıcak iletişime değinen Koşar, "Vatandaşlarımız görev yaptığımız Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde hizmetlerden çok memnunlar. Bizi artık kendi evlatları gibi görüyorlar. Vatandaşlarımız Alo 185 Çağrı Merkezi'nden ve Anamur Koordinasyon Merkezimizden bizlere ulaşabilir, talep oluşturabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız için memnuniyetle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir hizmetleriyle vatandaşların ailesi oluyor

Uzun yıllardır farklı rahatsızlıklar sebebiyle bakıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren vatandaş Mehmet Sert, Bozyazı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri'nden faydalanmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Büyükşehir'in hizmetleri sonrası rahat edebildiğini aktaran Sert, "Mersin Büyükşehir Belediyesi geldi, her şeyde rahat ettik. Eşimin gücü yetmediğinden banyoya götüremiyordu. Ayağımdan ameliyat oldum bu şekilde oturuyorum sürekli. Başkanımızdan ve hizmetlerinden çok memnunum. Vahap Başkan sağ olsun, var olsun. Ben 25 senedir rahatsızım. Artık kıpırdayamaz olmuştum. Büyükşehir Belediyesi, 4 senedir geliyor ve annemin yapmadığını bakımı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Eşi Mehmet Sert ile birlikte aldıkları hizmet ile hayatlarının kolaylaştığını belirten Nuray Sert, "Kızımız ve damadımız bizim için bu hizmete müracaat etti. Çok memnunuz. Eşimle sadece ikimiziz ve gücüm yetmiyordu. Çocuklarımız da göçtü gitti. Ekipler geliyor banyosunu bana dokundurmadan yaptırıyorlar. Saç ve sakal tıraşını, her türlü temizliğini yapıyorlar. Giydirip, yatırıp, helalleşip gidiyorlar. Biz daha ne arayalım? Ayrıca eve temizliğe geliyorlar. Hepsi evimizin çocukları gibi oldular. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi,  13 İlçede Bakıma İhtiyaç Duyan Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:37:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi,  13 İlçede Bakıma İhtiyaç Duyan Vatandaşlara Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.