Mersin Büyükşehir Belediyesi, Almanya'da iklim değişikliği ve atık yönetimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi; iklim değişikliği, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını uluslararası boyutta imzaladığı projelerle devam ettiriyor. O projelerden biri olan ve geçen Şubat ayında açılış toplantısı Mersin'de yapılan 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi' kapsamında Büyükşehir ekipleri, Almanya'nın Oberhausen şehrine teknik gezi düzenledi.

Kardeş şehir Almanya'nın Oberhausen kentine düzenlenen teknik geziye, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin, İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi ve Kimya Mühendisi Özge Karaer, Proje Sorunlusu ve Çevre Mühendisi Şeyda Töp ile Proje Sorumlusu Cansu Nisa Özgökçeler katıldı.

Atık yönetimi ve yeşillendirme konusunda önemli bilgiler edinildi

Yürütülen proje kapsamında yapılan teknik gezide ekip, Oberhausen Gündem Ofisi ve GMVA Atık Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Atık Yakma Tesisi'nde atık ayrıştırma süreçlerine dair detaylı bilgi alan ekip, saha dışındaki dış cephe yeşillendirme projesini de inceledi. Ekip, Bahnhofstraße Projesi ile çevre ve iklim eğitimi için hayata geçirilen 'LEALI' projesi hakkında da bilgi aldı.

Fraunhofer Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya da katılarak, Klimaneutrales Oberhausen STK ağı ile şehir ve STK'lar arasındaki işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunan ekip, Rathaus Oberhausen Meclis Odası'nda iş birliği için imzaları da atarak projeyi resmileştirdi. İklim, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda önemli kazanımların edinildiği ve iş birliğinin güçlendirildiği gezi sonunda, projeye dair atılacak yeni adımlar da konuşuldu.

'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi' nedir?

'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi', Mersin ve Oberhausen kardeş belediyeleri arasında iklim iletişiminin geliştirilmesi ve iklim eğitimi hizmetlerinin iyileştirilmesi için tecrübe paylaşımlarının yapıldığı bir proje.