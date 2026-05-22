Mersin'den bayramda çevre temizliği seferberliği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde oluşabilecek çevresel kirliliğin önüne geçmek için sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, bayram öncesinde vatandaşlara çevre temizliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Halisdemir ayrıca, vatandaşların Alo 185 Teksin hattı üzerinden bayram süresince de Büyükşehir Belediyesi'ne kolaylıkla ulaşabileceğini belirterek, iletilen sorunlara ekiplerin en kısa sürede müdahale edeceğini kaydetti.

ATIKLARIN NASIL ATILACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını, kurban kesim alanları başta olmak üzere, oluşabilecek tüm çevresel kirliliklere karşı ekiplerin görev başında olacağını kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, "Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı mutlu ve huzurlu geçirmesi için gerekli araç, gereç ve personelimizle önlemlerimizi aldık. Başta kurban kesilen alanlar olmak üzere; kurbandan kaynaklanabilecek kirlilikler, atıklar, bertarafı gereken tüm alanlarda bayram boyunca temizlik çalışmalarında bulunacağız. Vatandaşlarımızdan kurban atıklarını gelişigüzel atmamalarını, poşetleyerek ve ağzını sıkıca bağlayarak çöp konteynerlerine bırakmalarını istiyoruz" dedi.

EKİPLER SORUNLARA EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDECEK

Kurban kesimi sırasında kurban kanının yola ya da ızgaralara akıtılmaması gerektiğini de dile getiren Halisdemir, "Kurban kanı ızgaralar vasıtasıyla derelere, derelerden de denize akabiliyor. Bazen de ızgaraların içinde kuruyor, zamanla kokuyor ve haşere üremesine neden oluyor. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. Halisdemir, vatandaşların Alo 185 Teksin hattı üzerinden bayram süresince de Büyükşehir Belediyesi'ne kolaylıkla ulaşabileceğini belirterek, iletilen sorunlara ekiplerin en kısa sürede müdahale edeceğini söyledi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramın da en güzel şekilde geçmesi için titizlikle çalışacaklarını sözlerine ekleyen Halisdemir, "Bu kent hepimizin. Bu kentte hep birlikte huzurlu ve mutlu yaşayalım istiyoruz. Kurban Bayramı'nın da herkes tarafından mutlu geçmesini istiyoruz. Büyükşehir olarak herkese iyi bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.