Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Bin Kandil Simidini Vatandaşlarla Buluşturdu

03.02.2026 09:19  Güncelleme: 10:35
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçede toplam 15 bin kandil simidi dağıtarak vatandaşların manevi duygularına ortak oldu. Ekipler, camiler ve yoğun noktalarda ikramda bulundu.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 13 ilçede, 33'ü cami olmak üzere 37 farklı noktada 15 bin kandil simidini vatandaşlarla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 ilçede, 33'ü cami olmak üzere 37 farklı noktada 15 bin kandil simidini vatandaşlarla buluşturdu. Kandil simitleri merkez ilçeler başta olmak üzere; Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'da dağıtıldı.

Büyükşehir'in kandil simidi ikramı ile manevi değerler paylaşılıyor

Kent genelinde eş zamanlı dağıtım yapan ekipler 33 caminin yanı sıra Forum AVM, Yoğurt Pazarı, Karayolları Kavşağı ve Mezitli Bankalar Caddesi gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda dağıtım gerçekleştirdi. "Hayırla, Huzurla, Memnuniyetle" dilekleriyle vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan Büyükşehir ekipleri, kent genelinde 15 bin kandil simidi dağıttı.

"Berat Kandili'nin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşıyoruz"

Kentin en kalabalık noktalarından biri olan Yoğurt Pazarı'nda yapılan dağıtıma katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ece Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak mübarek Berat Kandili'nde vatandaşlarımızın manevi duygularına ortak olmak ve bu özel geceyi daha anlamlı kılmak amacıyla, 13 ilçemizde toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandı" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak Berat Kandili'nin manevi duygusuna ortak olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu anlamlı gecede vatandaşlarımızın dualarına ortak olmak, kandilin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak, bizler için büyük bir mutluluk oldu. Berat Kandili'nin tüm Mersin halkına ve ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

İkramlar memnuniyet ile karşılandı

İkramdan yararlanan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fatma Akcan Şahin: "Kandil simitleri şifa gibi geldi. Teşekkür ediyoruz. Başkanımız Vahap Seçer her zaman hastanın, yaşlının, öğrencinin yanında. Sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Belediyemiz çok güzel çalışıyor."

-Osman Gül: "Bunun düşünülmesi bile insanlar için güzellik ve mutluluktur. İslam aleminin Berat Kandili'nin kutlu olması yürekten gelen arzumuzdur."

-Güldane Güvenç: "Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Eminim Ramazan ayında da hizmetlere devam edilecektir. Çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

