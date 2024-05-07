Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çağ Üniversitesi önüne yeni bir durak konumlandırdı

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(MERSİN) - Mersin ve Adana arasında faaliyet gösteren tren seferlerinin 22 Nisan itibarıyla 2 yıl süreyle durdurulması kararı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çağ Üniversitesi Kampüsü'nün önüne yeni bir durak konumlandırdı. Vatandaşlar, Çağ Üniversitesi önünde 300 no'lu hat üzerinden aktarma da yapabilecek.

Mersin Büyükşehir ekipleri, TCDD tarafından Mersin-Adana tren seferlerinin 2 yıl süre ile durdurulmasının ardından aldığı tedbirleri sürdürüyor. Bu kapsamda yeni hatlar açıp, mevcut hatlarda sefer sayılarını artıran Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çağ Üniversitesi önüne de yeni duraklar açarak hem öğrencilerin olası mağduriyetini giderdi hem de Mersin-Adana arasında seyahat eden yolcuların bu durak üzerinden aktarma yapmasına olanak sağladı.

Büyükşehir, Mersin-Yenice arasında faaliyet gösteren 141 no'lu, Tarsus- Yenice arasında faaliyet gösteren 264 no'lu hatların sefer sayılarını artırdı. Özellikle Tarsus ve Çağ Üniversiteleri'nde okuyan öğrencilerin eğitim hayatının sekteye uğramaması ve mağduriyet yaşamaması adına harekete geçen Büyükşehir, Tarsus ile Çağ Üniversitesi arasında 263 no'lu hattı 22 Nisan'da hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde Şef olarak görev yapan Sertaç Açıkbaş, şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin-Arıklı arasında çalışan 140 no'lu hattı günde 10 seferden 18 sefere çıkardı. Daha önce 2 saatte bir olan sefer sayısı sabahları yarım saate öğlen ise 1 saat aralıkla seferlerini icra etmeye başladı. Tarsus'ta hizmet veren 264 no'lu hattımızın 10 olan sefer sayısı 23'e çıkarıldı. Bu bölgede okuyan öğrencilerimiz için UKOME kararı ile 263 no'lu hattımızı açtık ve bu hattımızda günlük ortalama 12 sefer düzenlemekte."

Bu süreçte Adana Büyükşehir Belediyesi ile de iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyleyen Açıkbaş, vatandaşların Adana ve Mersin arasında gidip gelirken Çağ Üniversitesi önünde 300 no'lu hat üzerinden aktarma yapabileceklerini de dile getirdi.

Çağ Üniversitesi, öğrencileri hayata geçirilen çalışmalara ilişkin memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Dila Arama: "Büyükşehir hem durakları hem otobüs seferlerini çoğalttı. Bu sayede biz öğrenciler olarak bir eksiklik görmedik. Yapılan hizmetlerden de çok memnunuz."

-Zeynep Sabitoğlu: "Otobüs seferlerinin ve durak sayıların arttırılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Okulun önünde durak olmaması bizim için çok büyük bir problemdi. Daha önce ya yol kenarında ya da çok uygun olmayan yerlerde bekliyorduk. Bizim için gerçekten büyük bir problemdi. Buradan çoğunlukla büyük araçlar geçiyor ve gerçekten gerekliydi. Durağın kapasitesi de hem büyük hem yeterli. Bizim adımıza çok yararlı olacak."