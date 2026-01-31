Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Konseyi, Haftalık Toplantılarla Çocuklar İçin Ortak Akıl Oluşturuyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Çocuk Konseyi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve baro temsilcilerinin katılımıyla haftalık toplantılar düzenleyerek çocukların kentteki ihtiyaçlarını belirliyor ve uygulanabilir projeler geliştiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde; çocuk alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, baro temsilcileri ve gönüllülerden oluşan Çocuk Konseyi, haftalık toplantılarla çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde gerçekleştirilen düzenli buluşmalar ile çocuklara yönelik ihtiyaçlar tespit ediliyor, çözüme yönelik çalışmalar ve projeler oluşturuluyor. Çocuklarla ilgili konularda çalışma yürüten Büyükşehir'in ilgili daire başkanlıklarından yetkili personelin de katılım sağladığı toplantılarda, kurumlar arası güçlü bir koordinasyon hedefleniyor. Uzmanlardan görüş alışverişi yapılarak öncelikli ihtiyaçlar belirleniyor ve gerekli adımlar atılıyor.

Toplantıda önemli gündem başlıkları belirlendi

Çocuk Konseyi'nin haftalık gündeminde, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri önemli başlık olarak yer alıyor. Bu kapsamda veri temelli bir dosya hazırlanması, siber suçlarda çocukların karşılaştığı risklerin ve mevcut durumun ortaya konulması ve uzman görüşlerinin alınması planlanıyor. Çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Mersin Barosu iş birliğiyle çocuk hakları kitapçığı hazırlanarak, en fazla sayıda çocuğa ulaştırılması hedeflendi. Ayrıca çocukların doğayla bağ kurmasını desteklemek için ekim dikim alanları oluşturulması da alınan kararlar arasında yer aldı. Çocuk Konseyi çalışmalarının orta ve uzun vadede daha da güçlendirilmesi amacıyla, önümüzdeki aylarda bir Çocuk Çalıştayı düzenlenmesi de planlanıyor.

"Toplantılarımızda, ihtiyaca ulaşabilecek şekilde kararlar alıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, çocuklar ile ilgili konularda çalışma yürüten kurumlar ve STK'lerle birlikte düzenli olarak toplandıklarını, Çocuk Konseyi adı altında haftalık buluşan bir ekip oluşturmaya karar verdiklerini belirtti. Dokucu, "Ekibe; ilgili kamu kurumlarını, bu alanda çalışan STK'leri ve gönüllü arkadaşları davet ettik. Baro da aramızda. Her hafta toplanıyoruz. Çocuklarla ilgili konularda çalışan ilgili daire başkanlıklarından da yetkili personel geliyor. Güzel bir koordinasyon oluşuyor. Toplantılarımızda çok hızlı biçimde, ihtiyaca ulaşabilecek şekilde kararlar alıyoruz. Bu alanda çalışan arkadaşların ve uzmanların görüş birliğinde olması çok faydalı" dedi.

Haftalık toplantıda ortaya koydukları gündem başlıklarını da aktaran Dokucu, "Sosyal medyanın çocuklara olan etkisini, data verileriyle beraber inceleyip bir dosya oluşturmaya karar verdik. Siber suç kategorisinde işlenen suçları konuştuk. Bu konuda önümüzdeki hafta uzmanları da davet edeceğiz. Baro ile beraber çocuk hakları kitapçığı hazırlayıp, çok sayıda çocuğa bu bilgileri ulaştırma amacındayız. Ayrıca çocuklar için ekim dikim alanları oluşturma ve birkaç ay sonra da bir Çocuk Çalıştayı yapmamız gerektiği konusunu ele aldık" diye konuştu. Dokucu, her hafta yaptıkları Pazartesi Buluşmaları'nın bir uzantısı olarak, Çocuk Konseyi toplantılarının da devam edeceğini kaydetti.

"STK'lerden fikir alınması ve somut adımlar atılmasını çok takdir ediyorum"

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Mücadele Derneği Hukuk Müşaviri Avukat Buse Aytürk ise Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Kadın ve çocuk konusunda, diğer belediyelere örnek olduğumuzu düşünüyorum. Ele alınan konuların da sadece toplantıyla sınırlı kalmamasını ve somut adımlar atılmasını mutlulukla takip ediyorum. STK'lerden fikir alınmasını da çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tamamen çocuklara yönelik çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz"

Mersin Kent Konseyi Eğitim ve Çocuk Çalışma Grubu ve Mersin Otizm Derneği üyesi Şahver Uzadalı ise "Çocuk Konseyi olarak, çocuklara yönelik çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz. Her toplantıda çocuklarla ilgili spesifik konuları ele alarak tartışıyor, çözüm üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte mahallelerde direkt çocuklara giderek çalışmalar yapacağız. Mersin Çocuk Konseyi çalışmalarına her hafta katılıyorum ve bundan sonra da katılacağım" dedi.

"Çocukların hak temelli savunulması ve eğitimleri ile ilgili her türlü desteği sunacağız"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına toplantılara katıldığını belirten Avukat Duygu Akat Özkale de "Bu toplantıları, kent genelindeki STK ve kamu kurumları ile iş birliği açısından önemli buluyoruz. Çocukların hak temelli savunulması ve eğitimleri ile ilgili her türlü desteği sunmak üzere, Mersin Barosu olarak sonuna kadar destek olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara ve ailelere yönelik yaptığı bu eğitimlere katkı sağlayacağız. Bu konuda iş birliklerine açığız" diye konuştu.

Çocuklarla ilgili birçok konu hakkında görüş alışverişi yaptıklarını da sözlerine ekleyen Özkale, "Geçen haftaki gündemin üzerinden tekrar geçtik. Maddi durumu yetersiz olan aileler için ne yapılabileceği ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Her hafta UCİM olarak toplantılara katılmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.