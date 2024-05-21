Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı ile Engelli Bireylerin ve Annelerin Hayatını Değiştiriyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı ile Engelli Bireylerin ve Annelerin Hayatını Değiştiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Parkı ile dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Parkta kurslara katılan anne Elif Güneş, el işini kazanca dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

21.05.2024 11:58
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(MERSİN)- Dezavatajlı grupların ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Parkı ile hem özel gereksinimli çocukların hem de ebeveynlerin hayatlarında fark yaratmayı sürdürüyor. Engelsiz Yaşam Parkı'na geldikten sonra kızının ve kendisinin hayatının değiştiğini söyleyen isimlerden biri de anne Elif Güneş.

Ataksi rahatsızlığı olan 25 yaşındaki kızı Ezgi Güneş ile birlikte parka gelen anne Elif Güneş, dekoratif el sanatları kursuna katılarak el işini geliştirdi. Çevresi tarafından yaptığı ürünlerin beğenilmeye başlamasıyla birlikte sipariş alan Güneş, el işini kazanca dönüştürmenin ve aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunan Büyükşehir, çocuklarını merkeze getiren annelerin de faydalanabileceği kurslar açıyor.

Makromeden yaptığı çanta ve sepet gibi ürünlerin çevresi tarafından beğenilmeye başlamasıyla birlikte, parkın 2. evi haline geldiğini söylüyor Güneş.

"Arkadaşlarıyla burada olmak, kızımı mutlu ediyor"

Kızının parktan ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalandığını kaydeden anne Elif Güneş, "Kızımı arkadaşları çok seviyor. Ataksi rahatsızlığı sebebiyle yürümesinde problemimiz var. Buradaki aktivitelere aslında fazla katılamıyor, ama yine de arkadaşlarıyla olmak onu mutlu ediyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de bilgisayar kursu alıyor. Ben Engelsiz Yaşam Parkı'ndan ayrılamıyorum. El işini yapmayı da çok seviyorum" diye konuştu.

El işi ile kazanç sağlamanın da önemine değinerek, "Şimdiye kadar pek fazla çanta yapmamıştım ve hocamdan öğrendim. Emeğim boşa gitmiyor ve kazanca dönüşüyor. Hem aileme katkı oluyor, hem de bir şeyler başardığım için beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Burası adeta 2. evim gibi oldu"

Özel birey çocukların, anneleri ile bir arada olmasının da çok önemli olduğunu belirten Güneş, "Engelli anneleri fazla bir yere gidemiyor. Burada kendimizi rahat hissediyoruz. Çünkü birbirimizin sorununu anlıyor ve aynı şeyleri yaşıyoruz. Engelsiz Yaşam Parkı'na 1 yıldır geliyoruz ve burası adeta 2. evim gibi oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı ile Engelli Bireylerin ve Annelerin Hayatını Değiştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı ile Engelli Bireylerin ve Annelerin Hayatını Değiştiriyor - Son Dakika
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