Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Sınav Hazırlık Kursları Sunuyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan fiziksel yeterlilik kursları ile polis, bekçi, subay, astsubay veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençler sınavlara hazırlanıyor.

Gençlerin istihdam ve kariyer yolculuğuna destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi; Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Milli Savunma Üniversitesi, bekçilik, subaylık, beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Astsubay Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlanmak isteyen gençleri, yeterlilik kursları ile sınavlara hazırlıyor. Seyfi Alanya Spor Salonu'nda haftanın 5 günü uzman antrenörler eşliğinde sınavlara hazırlanan gençler, yoğun ve disiplinli bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nde Fitness ve Yüzme Antrenörü olarak görev yapan Serhat Taşma, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda haftanın 5 günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kurs verdiklerini aktardı. Taşma, "Haftanın 3 günü dijital fotosel eşliğinde, birebir sınav parkuruna uyumlu olan parkurumuzda çalışıyoruz. Haftanın 1 günü kuvvet, 1 günü de kros koşusu ve kondisyon çalışıyoruz. Şu anda POMEM başvuruları başladı. Sınavlara hazırlanmak isteyen gençlerimizi kursumuza bekleriz" dedi.

Fiziksel yeterlilik kurslarının, dışarıda oldukça maliyetli olduğunu belirten Taşma, şöyle devam etti:

"Biz burada kursiyerlerimizle birebir ve özel olarak ilgileniyoruz. Onların bu süreçte hangi yönden eksik olduğunu tespit edip, ona göre çalışmalar yapıyoruz. Kondisyonları eksikse, Macit Özcan Spor Tesisi'nde kondisyon antrenmanlarına ağırlık veriyoruz. Parkurda eksiklikleri varsa haftanın 3 günü parkurda çalışıyorlar. Kuvvet eksiklikleri varsa fitness salonunda ağırlık çalışması yapıyoruz. Dışarıda bunların hepsine ayrı ayrı ücret ödemeleri gerekirken, biz bunu gençlerimize ücretsiz bir şekilde sunuyoruz."