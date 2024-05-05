Mersin Büyükşehir Belediyesi, İpek Ongun\'u sevenleriyle buluşturdu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yazar İpek Ongun'u 'Adab-ı Muaşeret' söyleşisinde sevenleriyle buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kız çocuklarıyla yazar ve İçel Soroptimist Kulübü üyesi İpek Ongun'u buluşturdu. İçel Soroptimist Kulübü iş birliğinde yapılan etkinlikte Ongun, 'Adab-ı Muaşeret' kurallarına ilişkin söyleşi düzenledi.

Söyleşide Ongun; temiz ve düzenli giyinmenin, dış görünüşe dikkat etmenin ve teşekkür etmek ile özür dilemenin önemine değindi. Ongun'u dikkatle dinleyen hayranları, söyleşinin sonunda merak ettiklerini sordu ve kitaplarını imzalattı.

Keyifli bir söyleşi geçirdiklerini kaydeden Ongun, şunları söyledi:

"Katılımcılar söyleşiyi ilgiyle dinlediler, güzel sorular geldi. Onun için çok mutluyum. Aslında sadece genç kızları bekliyordum, hatta daha ziyade kırsal kesimden genç kızları bekliyordum. Ama her yaştan genç vardı. Bu beni çok mutlu ediyor. Demek ki yaptığım şeyler seviliyor, beğeniliyor, işe yarıyor diye düşünüyorum. Gençlerimize güveniyorum, güzel şeyler olacağına da inanıyorum. Onun için onlara şans diliyorum ve her şey onların gönlünce olsun, yüzleri hep gülsün."