Mersin Büyükşehir Belediyesi İŞKUR Portalı Eğitimini Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İŞKUR Portalı Eğitimini Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, personeline İŞKUR portalının kullanımı konusunda eğitim verdi. Eğitim, iş gücü piyasasına daha etkili hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

04.12.2024 10:34  Güncelleme: 11:21
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, personelin bilgilendirilmesi amacıyla İŞKUR portalının kullanımına yönelik eğitim düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasının bileşenlerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla personeline, İŞKUR portalının kullanımına yönelik eğitim verdi. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından verilen eğitim; 2021 döneminde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan "İŞKUR Portalının Kullanımına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında gerçekleştirildi.

İş ve Meslek Danışmanları Evrim Seçer ve Cihan Tunç tarafından verilen eğitim modülünde; iş arayan kayıt sistemi, iş arayanlara yönelik sistemsel işlemler, iş arama danışmanlığı, işveren kayıt sistemi, iş ilanlarının doğru yapılandırılması ve dikkat edilecek hususlar konularında görüş alışverişinde bulunulurken, personelin sorularıyla eğitim modülü tamamlandı.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, pandemi sürecinden sonra iş dünyasının büyük bir dijital dönüşüm sürecinin içinde olduğunu belirtti. Vatandaş odaklı hizmet sunan kurumlar açısından, vatandaşa daha nitelikli hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak üzere kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğinin önemine vurgu yapan Özada, uluslararası sosyal medya ve kariyer portallarının dünyada etkisini artırdığı bir dönemde daha nitelikli bir şekilde hizmet sunmak için, "güncel, kullanıcı dostu arayüzler ve kurumlar arası iş birliğinin" en önemli argümanları olduğunun altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi İŞKUR Portalı Eğitimini Düzenledi - Son Dakika

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