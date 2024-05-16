Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma-Yazma Kursu Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma-Yazma Kursu Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma-Yazma Kursu Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Okuma-Yazma Kursu' ile kadınlar, uzman eğitmenler ile okuma yazma öğreniyor. Kadınlar, kurs sayesinde günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları aşabiliyor ve daha özgüvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

16.05.2024 09:58  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Okuma-Yazma Kursu' ile kadınlar, uzman eğitmenler ile okuma yazma öğreniyor.

Okuma ve yazma bilmediği için günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşan kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Okuma-Yazma Kursu' ile bu zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Kimisi uzaktaki çocuğuna mesaj atabilmenin mutluluğunu yaşarken, kimisi de yalnız başına otobüse binmenin tadını çıkarıyor.

"BURADA KADINLARA BİR OKUL ORTAMI SAĞLIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Turgut Türkalp Şubesi'nde Türkçe Öğretmeni olan Özlem Zubaroğlu, "Maalesef bazı kadınlar zor şartlar altında okuyamadıkları için okula ancak şimdi gelebiliyorlar. Bu nedenle burada onlara bir okul ortamı sağlıyor ve alfabeden başlayarak ilkokul derslerini veriyoruz" dedi.

Merkezde kursların 2 kademe şeklinde verildiğini belirten Zubaroğlu, "Birinci kademe okuma yazma kursumuz ve 1,5 aya tekabül ediyor. Bu sürede kadınlar harfleri ve hecelemeyi öğreniyorlar. Sonrasında kelime ve cümle okumayı öğreniyorlar. Kursun sonunda ise bir sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olanlar, ikinci kademe kursumuza geçmeye hak kazanıyor" diye konuştu.

İkinci kademe kursta da fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik ve yaşam becerisi gibi derslerin yer aldığını kaydeden Zubaroğlu, "Bu dersler, kadınların sosyal hayatlarına katkı sağlıyor ve günlük hayatları kolaylaşıyor. Kadınlar günlük hayatlarında daha aktif ve özgüvenli oluyor. Böylelikle daha bilinçli bireyler haline geliyorlar. Aslında bu sadece bireysel bir fayda sağlamıyor. Toplumumuz için de bir katkı sağlıyor. Kadınlar öğrendikçe ve günlük hayatlarını kolaylaştıran bir durumu anlattıklarında biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

OKUMA YAZMA KURSU, KADINLARIN HAYATINA YENİ BİR PENCERE AÇIYOR

Kursa katılan kadınlar, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

-Gülseren Sakar(68): "Geçen seneden beri okuyorum. Biraz öğrendim, daha da öğrenmek istiyorum. Eskiden otobüs olsun, hastane olsun, yazıları okuyamıyordum ve zoruma gidiyordu. 2 senedir okuyorum. Şimdi otobüse binerken yazıları okuyorum. Dört dörtlük değilim, ama artık okuyorum. Okuma yazma bilmemek iyi bir şey değil. Hiçbir şey anlamıyor ve hayattan zevk alamıyorsun. Ama bir yazıyı okuyup anladığın zaman, oradan bir şeyler çözüyorsun ve çok güzel oluyor."

-Çiğdem Türk(42): "En büyük kızım 20 yaşında ve üniversiteye gidiyor. Ona yardımcı olamıyordum. Hastaneye gittiğimde fiş kestirmeyi bile bilmiyordum. Artık çocuklarımla, arkadaşlarımla, ailemle mesajlaşıyorum. Okuma yazma bilmeyenlerin de öğrenmesini tavsiye ederim."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma-Yazma Kursu Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:57:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Okuma-Yazma Kursu Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement