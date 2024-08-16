Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Genişletme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Genişletme Çalışmalarına Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Genişletme Çalışmalarına Başladı

Artan nüfus ve kentleşmeye bağlı olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarındaki mezarlıklarda genişletme çalışmalarına başladı. Genişletme çalışmalarıyla Mersin'in 50 yıllık mezarlık sorunu çözülecek.

16.08.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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(MERSİN) - Artan nüfus ve kentleşmeye bağlı olarak, artan mezar yeri ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için çalışmalara başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki mezarlıklarda genişletme çalışmaları yapıyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan genişletme çalışmalarıyla Mersin'in 50 yıllık mezarlık sorunu ortadan kaldırılmış olacak.

Genişletme çalışmaları, Güneykent, Huzurkent ve Davultepe'de yapılıyor. Çiftlikköy Mezarlığı ise tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla daha temiz, daha huzurlu ve güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi bunların yanı sıra verdiği defin hizmetleriyle de vatandaşların en acılı gününde yanında oluyor. Her inanca saygıyla yaklaşan ve vatandaşların inancının gerekliliklerini hizmet olarak yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, nakil, defin, kefen ve gassal hizmetlerini ücretsiz veriyor.

Genişletme çalışmaları başladı

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında Güneykent'te 100 dönüm, Davultepe'de 258 dönüm, Huzurkent'te ise 4 bin 800 metrekare gibi önemli oranda genişleme çalışmaları yapılıyor. Davultepe Mezarlığı'nda 258 dönümün ilk olarak projelendirilen 100 dönümü 2025 yılı ortalarında tamamlanmış olacak. Güneykent'te yapılan 100 dönümlük çalışmalar da 2025'in sonlarına doğru tamamlanacak.

"Yeni çalışmalarımızla Mersin'in 50 yıllık mezar sonunu çözmüş oluyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Osman Sümer, "Davultepe'de 258 dönüm Orman Bakanlığı'ndan aldığımız bir yer var. Buranın birinci etapta 100 dönümünün proje çalışmaları başladı. 2025'in ortalarına doğru çalışmalar sonuçlanacak. Güneykent mezarlığımızda da yaklaşık 100 dönüm çalışmamız var. Bunun da proje çalışmaları 2025'in ortalarına doğru başlayacak. 2025'in sonunda uygulamaya geçilecek" dedi.

Farklı noktalardaki çalışmaları da aktaran Sümer, "Huzurkent'te 4 bin 800 metrekarelik yeni bir mezarlık alanı açıyoruz. Bunun çalışmaları başlamış olup 2 ay içerisinde hizmete açılacaktır. Çiftlikköy mezarlığında mevcut mezarlığımızın altyapı ve üstyapı çalışmaları başladı. İhalesi sonuçlandı. 90 gün içerisinde hizmete sunulacak. Bu çalışmalarımızla Mersin'in 50 yıllık mezar sonunu çözmüş oluyoruz" diye konuşan. Sümer, mezarlıklarda ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve çeşmelerin de yapılacağını kaydetti.

"Mezarlık yeri haricindeki bütün defin hizmetlerimiz ücretsiz"

Vatandaşların cenazelerinin olması durumunda hemen 185'i aramaları gerektiğini hatırlatan Sümer, ücretsiz hizmetleri anlatarak,  "Vatandaşlarımız cenazeleri olduğu andan itibaren 185'i aramaları yeterli. Arkadaşlarımız kısa süre sonra kendilerine dönecekler. Mezarlık yeri hariç bütün hizmetler ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu hizmetlerimizin içerisinde cenaze nakil hizmeti, uçakla il dışına gönderim, defin hizmetlerimiz, gassal hizmetlerimiz, kefen hizmetlerimiz, taziye yerinde; sandalye, masa, çadır, taziye kolisi hizmetleri ücretsizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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