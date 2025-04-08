Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Atalık Nohut Desteği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi" kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'ne toplam 600 kilogram atalık nohut desteği sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde 2021 yılında hayata geçirdiği proje ile Gülnar'ın atalık nohudu yeniden hayat bulurken; üç yılda 71 üretici, 4 bin 260 kilogram tohum desteğinden faydalandı. Bu yıl ise proje kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye daha destek verilerek, toplamda 600 kilogram atalık nohut desteği sağlanacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Pembegül Şeker, 2021 yılında başlatılan ve 2022-2023 yıllarında devam eden "Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi" ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Atalık nohut üretiminin, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz"

"Üç yılda 71 üreticiye 4 bin 260 kilogram tohum desteği verilmiş olup, 2025 yılında ise Gülnar ilçesi Bereket Mahallesi'nde yaşayan 10 üreticiye daha destek olunarak toplamda 600 kilogram nohut desteği verilecektir. Projeyle; Mersin'de yerel nohut üretiminin düzenli bir şekilde yapılması, pazarlanması ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Bu şekilde kaybolmaya yüz tutmuş atalık nohut üretiminin gelecek nesillere aktarılması ve gen kaynaklarının korunması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yerel tohum üretiminin teşvik edildiği üreticilere, elde ettikleri ürünlerin pazarlanması kısmında gerek Mersin Büyükşehir Belediyesi gerekse de Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından destek verilmektedir. 2025 yılında yerel tohumları desteklemek amacıyla buğday, nohut ve bu sene hayata geçirmeyi planladığımız bölgeye özgü leklek fasulyesinin üretim alanlarını ve miktarlarını artırmak için, atalık tohum desteklerimiz devam edecek."

"Büyükşehir sayesinde ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz"

Gülnar'ın atalık nohudunun meşhur ve uzun yıllar boyunca ihraç edilen bir ürün olduğunu belirten Bereket Mahallesi Muhtarı ve üretici Ünal Cin, zaman içerisinde bu nohut çeşidinin unutulmaya yüz tuttuğunu vurguladı. Köyden kente göçle birlikte ekim alanlarının azaldığını sözlerine ekleyen Muhtar Cin, "Bu proje, atalık tohumu canlandırmak için bize bir fırsat verdi. Biz de o fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu atalık tohumumuz kaybolmaya yüz tutmuşken, Başkanımız Vahap Seçer bizlere destek sağladı. Şimdi nohudumuzu ektik. Güzel yağmur yerse, üç ay sonra hasada başlanır. Üç dönemdir bu destekten faydalanıyoruz. Büyükşehir sayesinde ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz" dedi.

"Büyükşehir'in desteği olmasaydı kendi başımıza ekim yapamazdık"

Daha önce serbest meslekle uğraşan ve emekli olduktan sonra Büyükşehir'in verdiği tarımsal destekler ile köyünde üretim yapmaya başlayan Mestan Duran, "Büyükşehir bu desteği vermeseydi toprağımızı ekmeyecektik. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bunu kendi imkanlarımızla ekemezdik. Büyükşehir'in desteği ile ekiyoruz. Beş senedir bu destekten faydalanıyorum. Evimin tüm geçimini buradan sağlıyorum. Vahap Başkanıma bu yüzden çok teşekkür ederim" diye konuştu.