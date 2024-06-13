Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Bayramlık Kıyafet Yardımı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kıyafet Evleri'nde bayram sevinci yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aileler Kıyafet Evleri'ne gelerek, çocuklarının bayramlık kıyafetlerini seçiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evleri'nde dar gelirli aileler çocukları için kıyafet alabiliyor. Kıyafet Evleri'nde, Kurban Bayramı öncesi aileler çocuklarına MERCEK atölyelerinde dikilen bayramlık kıyafetlerini seçiyor.

Şimdiye kadar 17 bin 258 çocuk faydalandı

Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin 0-12 yaş arası çocukları için yılda üç kez kıyafet alabildiği Kıyafet Evi'nden şimdiye kadar 17 bin 258 çocuk faydalandı. Mersin Merkez Ulu Çarşı, Tarsus Duatepe Mahallesi ve Silifke'de bulunan Kıyafet Evleri'ne randevu ile giden aileler kısa sürede hizmet alabiliyor.

Son olarak açılan Silifke Kıyafet Evi ile hizmet verdikleri alanı genişlettiklerini kaydeden Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Özbek Cilasın, şunları söyledi:

"0-12 yaş grubu çocuğu olan ve sosyal güvence sahibi olmayan ailelerimize sunduğumuz destekle çocuklar bayram sevincini yine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaşıyor. Ailelerimiz Kıyafet Evleri'mizden yılda 3 kere yararlanabiliyor. Aileler Kıyafet Evlerimizi ziyaret ediyor ve mağaza raflarından çocuklarının beğendiği ürünleri teslim alabiliyorlar. Bugüne kadar 17 bin 258 çocuğa kıyafetlerimizi ulaştırdık. Ayrıca MERCEK Meslek Edindirme kursiyerlerin diktiği kıyafetler de çocuklarla buluşuyor."