Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Erdemlili üreticilere domates fidesi desteği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde 200 üreticiye toplam 259 bin 200 adet sofralık domates fidesi dağıttı. Fidenin 19,69 liralık maliyetinin yüzde 70'i Büyükşehir tarafından karşılanırken, üreticiler fide başına 5,90 lira ödedi. Projeyle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve bölgedeki tarımsal üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2026 yılı projeleri kapsamında Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. Yüzde 70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259 bin 200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtım programına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları, müdürleri ve personeli, Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri, Erdemli Ziraat Odası yönetimi, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

FİDENİN MALİYETİNİN YÜZDE 70'İ BÜYÜKŞEHİR'DEN

Yüzde 70 hibeli sofralık domates fidesi desteği kapsamında bir fidenin toplam maliyeti 19 lira 69 kuruş olarak belirlenirken, üreticiler bir fide için yalnızca 5 lira 90 kuruş ödeme yapıyor. Böylece üreticilerin önemli bir maliyet kalemi olan fide giderinin büyük bölümü Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Domates üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Üçtepe, Kocahasanlı, Alata, Karakeşli, Karyağdı, Kayacı, Koyuncu, Türbe, Yarenler, Yüksek, Kızkalesi, Limonlu ve Merkez mahallelerindeki üreticilere ulaştırılan fideler, bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunacak.

"200 ÜRETİCİMİZE TOPLAM 259 BİN 200 ADET DOMATES FİDESİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan bu yana bölgelere özgü tarımsal faaliyetleri desteklediklerini belirterek, hayvancılıktan fide ve fidan üretimine, balıkçılıktan diğer tarımsal alanlara kadar birçok konuda üreticilerin yanında olduklarını söyledi. 2026 projeleri kapsamında Erdemli'de 200 üreticiye toplam 259 bin 200 adet güzlük domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahutoğlu, "Üçtepe, Kocahasanlı'da yoğun bir şekilde domates üretimi var. Üretim zaten zor. Sizler zor şartlarda mücadele ediyorsunuz. Ederinde satamadığınız ürünler sorun olarak karşınıza geliyor. Biz de bu bilinçle tarımsal girdi maliyetinin bir miktar azalması amacıyla en azından domates fidesi desteğinde bulunmak istedik. Yüzde 70'ini belediyemiz, yüzde 30'unu üreticimiz karşılıyor" dedi.

Proje kapsamında bir fidenin maliyetinin 19 lira 69 kuruş olduğunu fakat üreticilerin her bir fide için 5 lira 90 kuruş ödeme yapacağını kaydeden Şahutoğlu, "Üreticilerimiz bu fideleri toprakla buluşturduktan sonra umarım bereketli bir sezon geçirir ve zorluklarla verdiği mücadelenin karşılığına ulaşır. Bu senenin hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Amacımız yalnızca bir fideyi alıp bir üreticiye vermek değil. Zor günlerinde üreticinin yanında olmak, tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak" diye konuştu.

"ERDEMLİ'NİN TARIMSAL GÜCÜNE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üretimin devamlılığı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Şahutoğlu, "Tarım olmazsa olmaz. Tarım sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla da sizler canla başla çalışmaya devam edeceksiniz. Biz de sizi desteklemeye ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Erdemli'nin tarımsal gücüne katkı vermeye, ortak fikirler ve projeler üretmeye çalışacağız. Verdiğimiz domates fidelerinin bereketli olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şahutoğlu, Erdemli'de üreticilere 167 bin 881 fide, fidan ve soğan desteği sağladıklarını belirterek, 93 bin 108 metre sulama borusu ile 41 adet makine ve ekipman desteği verdiklerini söyledi.

Konargöçer Yörüklere 39 su tankeri desteği, 217 üreticiye güneş paneli desteği sunulduğunu aktaran Şahutoğlu, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesinden 39 üreticinin yararlandığını, yaklaşık 40 arı yetiştiricisine 30'ar kovan desteği sağladıklarını ifade etti.

Küçük ölçekli büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik "Süt Soğutma Tankı" projesinin de sürdüğünü belirten Şahutoğlu, balıkçılara da balıkçılık malzemesi seti desteği sağladıklarını kaydetti.

BAŞKAN SEÇER'E TEŞEKKÜR

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise "Büyükşehir Belediyemiz her zaman çiftçinin yanında olmaya devam ediyor ve devam edecektir. Biz çiftçiler olarak bundan çok memnunuz. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Umarım iyi bir sezon geçiririz" dedi.

Kocahasanlı Mahalle Muhtarı Mahmut Yazgan ve Üçtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Koç da yaptıkları konuşmalarda Başkan Seçer'in, tarıma çok önem verdiğini ve Büyükşehir Belediyesi'nin üretimin devamı ve çiftçilerin rahat üretim yapması için yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.