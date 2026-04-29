Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kırsal turizm eğitimi

29.04.2026 10:04
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal turizmi geliştirmek amacıyla dört mahallede eğitim programı düzenledi. Eğitimlerde, yerel halkın turizme katılımı ve farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gastronomi, doğa, tarih ve kültür açısından zengin bölgelerde turizm farkındalığını artırmak ve yerel halkın turizme katılımını sağlamak için eğitim programı düzenledi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından Hamzabeyli, Uzuncaburç, Melemez ve Çömelek mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde; kırsal turizm farkındalığı, yerel ürünlerin markalaşması, ziyaretçi karşılama, hijyen, konaklama standartları, el sanatları, pazarlama ve iletişim gibi konular ele alındı. Eğitimler, turizm acentası sahibi ve destinasyon uzmanı Erdal Çeri tarafından verildi.

Turizm Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, Örnek Köy ve Arkeoköy projeleri kapsamında bu eğitimleri düzenlediklerini belirterek, bölge halkında turizm farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Erdal Çeri ise Mersin'in doğru destinasyon haline gelmesi için yerel halkın hazır olduğunu ve eğitimlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal, eğitimler sayesinde turizmin canlanacağını belirtirken, Çömelekliler Derneği Başkanı Muhsin Yılmaz, Jeoköy projesinin Türkiye'de ilk kez uygulandığını ifade etti. Vatandaşlar da eğitimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

