Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Geri Ödemesiz Eğitim Desteği

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(MERSİN) - Öğrencilere yönelik sosyal destek projelerine devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından üniversiteyi kazanan gençlere ilk yıl geri ödemesiz öğrenim yardımı sağlanıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik sosyal destek projelerini sürdürüyor. Üniversiteyi kazanan gençlere ilk yıl sağlanan öğrenim yardımı sayesinde öğrenciler, maddi kaygılarını bir nebze olsun azaltarak eğitimlerine daha rahat odaklanabiliyor. Öte yandan, öğrencilerin bütçesine katkı sunan destek, ailelerin de maddi anlamda rahatlamasına yardımcı oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Kurs Merkezi Sorumlusu Dilek Taşer, öğrencilere yönelik destek programlarının artarak devam edeceğini belirterek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve her öğrencinin eğitimine rahat bir şekilde devam etmesini amaçladıklarını vurguladı. Taşer, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin her alanda yanında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Öğrencilere olan desteklerimiz artarak devam ediyor. YKS sonucunda üniversiteye yerleşen gençlere, üniversiteye yerleştikleri ilk yıl geçerli olmak üzere karşılıksız öğrenim yardımı desteği sunuyoruz. Bu destekten bu yıl toplamda 10 bin 282 öğrencimiz faydalanıyor. Öğrencilerin hesabına 2'nci taksitler yatırıldı. Geriye kalan taksitler de en kısa sürede yatırılacak. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle, gençlerimizin ve ailelerinin her alanda yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."