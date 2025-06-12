Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrenim Desteği: 55 Bin Öğrenci Faydalandı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrenim Desteği: 55 Bin Öğrenci Faydalandı

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12.06.2025 09:53  Güncelleme: 11:07
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Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrenim Desteği: 55 Bin Öğrenci Faydalandı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminde 10 bin 298 öğrenciye toplam 88 milyon lira öğrenim desteği sağladı. 55 bin 455 öğrencinin yararlandığı programla ailelerin ekonomik yükü hafifletilmekte.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin üç yıldır sürdürülen öğrenim desteğinden bugüne kadar 55 bin 455 öğrencinin yararlandığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde de 10 bin 298 öğrenciye, toplam 88 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Devlet üniversitelerine yerleşen ya da vakıf üniversitelerine tam burslu kabul edilen ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilere üniversite hayatlarının ilk yılında öğrenim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmayı, ailelerin ekonomik yükünü de hafifletmeyi amaçlıyor.

Büyükşehirin öğrenim desteğinden bugüne kadar 55 bin 455 öğrenci yararlandı. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde de 10 bin 298 öğrenciye, beş taksit halinde toplamda 88 milyon lira ödeme yapıldı. Öğrenim desteğinin başladığı günden bu yana ise yapılan toplam ödeme miktarı 205 milyon liraya ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, konuya ilişkin açıklamasında, gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ve belediyelerinin de bu anlayışla hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu desteğimizi 2022 yılından itibaren 2, 4, 5 ve 6 yıllık fakülteleri kazanan öğrencilerimize kademeli bir şekilde veriyoruz. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında iki yıllık öğrencilerimize 5 bin, 4 yıllık öğrencilerimize 10 bin, 5 yıllık öğrencilerimize 12 bin 500 ve 6 yıllık fakülteleri kazanan öğrencilerimize 15 bin lira öğrenim desteği verdik. Bugüne kadar 55 bin 455 öğrencimiz bu destekten faydalandı. Bu yılki öğretim yılında ise 10 bin 300 öğrencimizin hesabına toplamda 88 milyon lira yatırdık. Öğrenim yardımları yapmaya başladığımız günden bu yana ise toplamda 205 milyon lira gibi ciddi bir rakamla öğrencilerimize destek olduk.

Eğitimde adaletin ve fırsat eşitliğinin savunucusu olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir şehrin gençlerine ne kadar inanılırsa, geleceğe de o kadar güvenli bakılır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrenim Desteği: 55 Bin Öğrenci Faydalandı - Son Dakika

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