Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Şirin'e yürüteç bağışı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Şirin'e yürüteç bağışı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan Şirin'e bir hayvansever tarafından yürüteç bağışı yapıldı. Şirin artık diğer can dostlar gibi rahatlıkla dolaşabiliyor.

14.08.2024 10:26  Güncelleme: 11:10
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan ve arka ayaklarının bilekten alt kısmının kesildiği tespit edilen Şirin'e, bir hayvansever tarafından yürüteç bağışı yapıldı. Şirin artık diğer can dostlar gibi Bakımevi'nde rahatlıkla dolaşabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanları hem sağlığına kavuşturuluyor hem de yaşam şartları iyileştiriliyor.

Bir süre önce ihbar üzerine bir apartman dairesinde bulunarak kurtarılan Terrier cinsi köpek, tedavi altına alınmış ve adı 'Şirin' koyulmuştu. Arka ayaklarının bilekten alt kısmının kesildiği tespit edilen Şirin'e, ilk müdahaleler Bakımevi personeli tarafından yapılmış, onun için konforlu bir alan oluşturulmuştu.

Şirin'in basına yansıyan haberlerinin ardından bir hayvansever tarafından yapılan yürüteç bağışı ile Şirin artık çok mutlu ve diğer can dostlar gibi rahatlıkla dolaşabiliyor.

"Biz hayvanseverlerle güçlüyüz"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, Şirin'in aldığı bakımlar ve takılan yürüteç ile çok huzurlu olduğunu ifade ederek, "Şirin, bir hayvanseverimizin bağışladığı yürüteç sayesinde normal yaşantısını sürdürüyor. Biz hayvanseverlerle güçlüyüz. Her zaman söylediğimiz gibi, el birliğiyle daha güçlü bir barınak ve daha güçlü bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.

"Büyükşehir barınağında ilgi ve alaka çok iyi"

Kentte yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgilenen Sevil Kumaş, her Salı da can dostlarla ilgilenmek için Kaşlı Geçici Bakımevi'ne geliyor. Haberleri gören ve Şirin'i Bakımevi'nde de ziyaret eden Kumaş, Şirin'in yürüteç ihtiyacını diğer hayvanseverlerle paylaştı. Başka bir hayvansever tarafından temin edilen yürüteç, Bakımevi personeli tarafından Şirin'e takıldı. Yürütece kısa sürede alışan Şirin, yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yürüteç teminine aracı olan Sevil Kumaş, Şirin'in ilk zamanlar çok hırçın olduğunu, fakat bakımevinde gördüğü ilgi ve takılan yürüteç ile artık çok iyi durumda olduğunu söyledi. Kumaş, "Büyükşehir Belediyesi onu kurtardı. Ayaklarına pansuman yapıldı, tıraş edildi, tırnakları kesildi. Ağzında hiç diş yok, özel besleniyor ve yürüteç ihtiyacı olduğunu öğrendim. Çünkü ben her Salı buraya gönüllü olarak temizlik yapmaya geliyorum. Gönüllüler kafes önünü çok fazla sevmez. Kafes arkasına girmemize, temizlik yapmamıza, onları sevmemize, dokunmamıza izin verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün gönüllüleri de duyarlı olmaya, çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kumaş, "Bildiğim arkadaşlarımı aradım. Sağ olsun felçli kedilere bakan Yasemin Açık arkadaşım bu konuda bana destek oldu. Yürüteci hemen getirdim ve Şirin'e uydu. Yürüteciyle çok mutlu oldu. Sanki yıllardır yürüteçle gibi hemen uyum sağladı. Buradaki veterinerlerimizin gösterdiği özveri ve ilgi için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hırçın bir köpekti. Şu anda kucağımda gayet mutlu. Barınaklar hep kötü bilinir, ama bence burası öyle olsaydı bu hayvan bu şekilde benim kucağımda yatmazdı. Onun için veterinerlerimize, müdürümüze, daire başkanımıza ve özellikle de Vahap Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Şirin'e yürüteç bağışı - Son Dakika

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