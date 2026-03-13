Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda Sıcak Asfalt Çalışması

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'a bağlı batı ova mahallelerine ulaşımı sağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın 5,5 kilometrelik bölümünü sıcak asfalt ile kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle grup yollarında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı batı ova mahallelerine ulaşımı sağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın 5,5 kilometrelik bölümü, sıcak asfalt ile kaplandı.

Barbaros Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi'nin kesişme noktasından başlayarak Aliefendioğlu, Yeniçay, Aliağa ve Hasanağa mahallelerine kadar uzanan Ulubatlı Hasan Bulvarı, Tarsus kent merkezinde demiryolu hatlarının yer altına alınması çalışmaları sırasında hafriyat kamyonlarının yoğun kullanımı nedeniyle zarar görmüştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol üzerinde önce bozuk zemin söküm ve sıkılaştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından sıcak asfalt kaplama işlemi tamamlandı. Çizgi ve levhalama çalışmalarının da yapılmasıyla yol, güvenli ve konforlu ulaşım için hizmete açıldı. Yolun Tarsus Hal Kompleksi'ne ulaşım sağlaması nedeniyle özellikle çiftçiler ve üreticiler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi.

"Yol genişliğini 6,5 metre ortalamaya çıkartarak halkımızın hizmetine sunduk"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda Harita Mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, özellikle hafriyat kamyonlarının çalışmasından dolayı yol üzerinde ciddi bozulmalar yaşandığını belirtti. Eroğlu, "Tarsus'umuzun batı ova mahallelerine ulaşımı sağlayan ana arter niteliğindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışması yaptık. Bu yolumuz sulama kanalının aşırı deforme olması sebebiyle ve hızlı tren çalışması hafriyat kamyonlarının bu hat üzerinde çalışması sebebiyle oldukça deforme olmuştu. Hızlıca aksiyon aldık ve hafriyat kamyonlarının da hatla ilişkisinin kesilmesini fırsat bilerek ilk önce zeminde iyileştirmelerimizi sağladık. Plentmix temelle zeminimizi kuvvetlendirdik. Hemen akabinde sıcak asfalt kaplamamızı yaptık. Çizgisini de çekip yaklaşık 5,5 kilometrelik hattımızı genişliği 6,5 metre ortalamaya çıkartarak halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız" diye konuştu.

"Tren hattından dolayı büyük çalışmalar yapıldı"

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memenuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İbrahim Işık (Tarsus Aliefendioğlu Mahallesi Muhtarı): "Bu grup yolunu yapmakla en büyük hizmeti yapmış olmakta bulunuyor sayın başkanımız. Bu yol 8 mahallenin yoludur. Grup yolumuzdur. Bunu yapmayla çiftçilerimizin rahatlatması, çiftçilerimizin hale gidip gelmesi çok daha kolaylaştı. Vahap Seçer Başkanımıza bu grup yolumuzu yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin de 35 yılda yapılmayan yeri biz iki yılda düzene getirdik. Asfaltlama, su çalışmalarımız, gereken ne varsa hepsini sağ olsun Vahap Başkanımız bize sundu."

-Gökhan Abiter (Aliağa Mahallesi Muhtarı): "Burası Tarsus Hal Kavşağı'na bağlanan yol olduğundan dolayı çiftçilerimiz burada çok sıkıntı çekiyordu. Şu an çok iyi ve güzel oldu. Çiftçilerimizin ürünleri büyük zarar görüyordu burada. Tren hattından dolayı büyük çalışmalar yapıldı burada. Tahrip olmuştu yolumuz. Emeği geçenlere mahallem adına teşekkür ediyorum."

-Ali Murat Yıldız (Yeniçay Mahalle Muhtarı): "Burası gerçekten çok kötüydü. 35 yıldır berbat bir durumdaydı. Ama Allah'a çok şükür ki bugün bizim büyük bir belediye başkanımız var. Türkiye'nin bir numarası Vahap Seçer. Giderken yollar çok bozuktu. Köstebek yuvasına dönüşmüştü buralar. Malımız geç kalıyordu. Ama şu anda 10-15 dakikada köyümüzden çıkıp hale varıyoruz."

-İlhan Bahçeci: "Bu yol bizi çok rahatlattı. Önceden bir saatlik yoldu, şu anda yirmi dakikaya düştü. Hale giderken mallarımız gerçekten çok aşırı derecede yıpranıyordu. Yol köstebek yuvasıydı. Ama şu anda çok büyük bir rahatlık oldu."