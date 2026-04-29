Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Standartlarda Yönetim
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Standartlarda Yönetim

29.04.2026 09:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemiyle kaliteyi merkeze alarak uluslararası standartlarda hizmet sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaş odaklı yönetim anlayışını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirerek tescilli yönetim sistemleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülebilir kurumsal yapısını güçlendiren belediye, 6 entegre yönetim sistemini bünyesinde barındırıyor: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 39001 ve ISO 10002. Bu sistemlerle riskler tespit edilip önlemler alınırken, kaynakların verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin ölçülebilir hale getirilmesi sağlanıyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenen sistemler, düzenli iç tetkiklerle sürdürülüyor. Belediye Başkanı Vahap Seçer, amacın belge sayısını artırmak değil, sistem kültürünü tüm birimlerde güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin ise, "Güvenliği merkeze alan, veriye dayalı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırdık. Yakın zamanda Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgemizi alarak vatandaş geri bildirimlerini sistematik bir yapıya kavuşturduk" dedi. Şahin, kurumsal kapasiteyi yükseltmeyi hedeflediklerini ve yol trafik güvenliği alanında Türkiye'de öncü konumda olduklarını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
