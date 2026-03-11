Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon... Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı: 21 Adet Taşınmaza, 3 Adet Araca, 1 Adet Deniz Aracına El Konulmuştur

(MERSİN) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına ilişkin operasyon neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilirken şüpheliler gözaltına alınmış olup, 21 adet taşınmaza, 3 adet araca, 1 adet deniz aracına el konulmuştur. Soruşturma devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve bazı belediye personelleri sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma esas olmak üzere; aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 'Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik,İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarına ilişkin gerçekleştirilen operasyon neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilirken şüpheliler gözaltına alınmış olup, 21 adet taşınmaza, 3 adet araca, 1 adet deniz aracına el konulmuştur. Soruşturma devam etmektedir."