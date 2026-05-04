Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Enginar Yumrusu Desteği Meyvelerini Veriyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında ilk kez uygulamaya alınan "Demonstrasyon Amaçlı Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi" meyvelerini vermeye başladı. Alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje ile enginar üretiminin artırılması, üreticilerin farklı gelir kaynaklarına yönelmesi ve bahçe ara tarımı modelinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Demonstrasyon Amaçlı Enginar Yumrusu Dağıtımı Projesi'nin ilk uygulama alanlarından Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde ilk hasat gerçekleşti.

Ara tarım modeliyle yetiştirilen enginarların hem bakımının kolay olması hem de ekonomik getirisinin yüksek olması üreticilerden tam not alıyor. Kimyasal ilaçlara ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesi, düşük işçilik gerektirmesi ve bölgenin iklimine uygunluğu sayesinde enginar, üreticiler için sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda sağlıklı ve katma değeri yüksek bir ürün olan enginarın, bölge tarımında yeni bir üretim alanı oluşturması hedefleniyor.

"Üreticilerimizin, alternatif ve gelir getirici ürünlere yönelmesini amaçladık"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, proje kapsamında başlatılan üretim sürecinde hasat aşamasına gelindiğini anlatarak, "Proje kapsamında üreticilerimizin alternatif ve gelir getirici ürünlere yönelmesini amaçladık. Elde edilen tecrübeyle, projenin önümüzdeki dönemlerde daha geniş alanlara yayılması ve daha fazla üreticiye ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretimi desteklemeye ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Kutlu, "Hasadın üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyor, emeği geçen tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Üreticiler, enginar üretimine ilgi gösterdi

Projeden faydalanan üreticilerden Hamit Gönül; zeytin, limon, avokado, muz yetiştirdiklerini ve buna enginarı da dahil ettiklerini belirterek, "Enginardan aldığımız verim güzel. İşçiliği az, geliri de yüksek. Silifke zaten enginar yetiştiriciliğine elverişli bir bölge. Çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çeşme'de düzenlenen "Enginar Festivali" gibi Silifke'de de benzeri bir festival olabileceğini ifade eden Gönül, "Tabii ki bunun için destek lazım. O destek de Büyükşehir'den başladı. Umarım çiftçilerimiz de bu üretime yönelir" diye konuştu.

Çiftçi Hayriye Gönül de enginarın çok faydalı bir ürün olduğunu kaydederek, "Enginarın yemeklerini yapıyor, yapraklarının çayını içiyoruz. Sağlıklı, lezzetli ve herkesin tüketmesi gereken bir sebze. Biz daha önce enginar yetiştiriciliği yapmıştık. Büyükşehir'in enginar yumrusu dağıtımını duyunca, tekrar enginar üretimine başladık" dedi.

Enginar üretiminin zahmetsiz olduğunu da sözlerine ekleyen Gönül, "Kimyasal gübre ve ilaç gerektirmiyor. Su ve hayvan gübresiyle ağaçların arasında da rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi bize destek verdi, vatandaşlarımıza şifa olsun" diye konuştu.