Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenim Yardımını ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenim Yardımını ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 öğrenim yardımı programının 4. taksidini üniversite öğrencilerine ve Halk Kart kullanıcılarına mart ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Toplamda üniversite öğrencilerine 18 milyon 434 bin 950 TL, Halk Kart sahiplerine ise 7 milyon 384 bin 250 TL ödendi.

28.03.2025 16:26  Güncelleme: 17:03
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 öğrenim yardımının 4'üncü taksidi ile Halk Kart'ın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Bu kapsamda toplam 10 milyon 288 üniversite öğrencisine 18 milyon 434 bin 950 TL, Halk Kart sahibi 7 bin 681 vatandaşa mart ayı için toplam 7 milyon 384 bin 250 lira ödendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımının 4'üncü taksidi ile Halk Kart'ın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında; 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 632 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 941 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 285 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 430 öğrenciye olmak üzere toplam 10 bin 288 öğrencinin hesabına 18 milyon 434 bin 950 TL yatırıldı.

7 milyon 384 bin 250 TL yatırıldı

Halk Kart'ın mart ayı tutarları da hesaplara aktarıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, mart ayında toplam 7 bin 681 kişi yararlandı. Mart ayı tutarları kapsamında; 4 bin 434 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 247 kişinin hesabına ise 1250 TL olmak üzere; toplamda 7 bin 681 vatandaşın hesabına 7 milyon 384 bin 250 TL yatırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Öğrenim Yardımını ve Halk Kart Ödemelerini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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