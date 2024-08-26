Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Ben Mimar Sinan' oyununu cezaevinde sahneledi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu, 'Ben Mimar Sinan' oyununu, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sahneledi. Mimar Sinan'ın yaşam hikayesini konu alan oyun, izleyenlerden tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu, 'Ben Mimar Sinan' oyununu, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sahneledi. Yaptığı eserlerle dünya tarihine adını yazdıran Mimar Sinan, 'Ben Mimar Sinan' oyunu ile de seyircinin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Mimar Sinan'ın yaşam hikayesini konu alan oyun, izleyenlerden ve cezaevi yöneticilerinden tam not aldı, dakikalarca alkışlandı.

Turgut Özakman'ın kaleme aldığı, proje sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Güvenç Gümüş'ün üstlendiği, Mimar Sinan karakterini Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mahir Okdemir'in canlandırdığı, sanatçılar Ersen Ocak, Anıl Tunç Karaersal ve Berkin Özuyanık'ın çeşitli karakterleri seslendirdiği 'Ben Mimar Sinan' oyunu, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Oyunda, Mimar Sinan'ın doğumundan ölümüne kadar geçen sürede yaşadığı önemli olaylar, kazandırdığı eserler ve 'Koca Sinan' olma yolundaki serüveni, didaktik ve belgesel bir dille seyirciye aktarılıyor.

Oyun, ilerleyen süreçlerde de seyirciyle buluşmaya devam edecek.