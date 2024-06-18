Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 'Ben Kadınım' oyunu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 'Ben Kadınım' oyunu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu'nun yetişkinlere yönelik verdiği 'Temel Tiyatro Eğitimi' kursiyerleri, 'Ben Kadınım' oyununu sahneledi.

18.06.2024 09:24
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu'nun yetişkinlere yönelik verdiği 'Temel Tiyatro Eğitimi' kursiyerleri, eğitim sonunda hazırladıkları 'Ben Kadınım' oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. 6 ay boyunca eğitim alan kursiyerlerin, 2 ay boyunca hazırlandığı ve skeçlerden derlenen komedi oyunu, seyirciden tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından çocuklara yönelik 'Yaratıcı Drama', gençlere yönelik 'Tiyatro Atölye Çalışmaları' ve yetişkinlere yönelik verilen 'Temel Tiyatro Eğitimi' sona erdi.

Eğitim sonunda yetişkin grup kursiyerleri; sanat yönetmenliğini Hülya Savaş'ın yaptığı, Özgür Ahmet Gönenler, Güvenç Gümüş ve Burak Sönmez'in yönettiği 'Ben Kadınım' adlı skeçlerden derlenen komedi oyununu seyirci ile buluşturdu. 6 ay süren kursun ardından 2 ay boyunca oyuna çalışan kursiyerler, aldıkları eğitimin hakkını vererek başarılı bir oyun sahneledi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve kadının insanlık için değerini ve önemini konu alan oyun vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Oyunun ardından kursiyerler katılım belgelerini de aldı.

Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Taner Çelik, M. Naci İdişçi, Ozan Erdönmez, Gülhatun Kutlay, Mustafa Dincir, Necati Kutlu, Güvenç Gümüş, Mahir Okdemir, Ömür Sevgi Çil, Pelin Sarıkaya, Ömer Faruk Ustaoğlu, Ekrem Şenel, Tolga Manyer, Ceren Özmen ve Özgür Ahmet Gönenler tarafından verilen eğitimlerden, kursiyerler de son derece memnun ayrıldı.

Gönenler: "Kursiyerlerimiz oyunu 2 aylık bir süreçte hazırladılar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Özgür Ahmet Gönenler, Şehir Tiyatrosu'nun birçok oyuncusu tarafından kursiyerlere eğitim verildiğinden söz ederek, "Bütün arkadaşlarımız derslere girdiler, eğitim verdiler ve sonunda da bir oyun sahnelenmesi istendi. Onun çalışmasını da biz üstlendik. 2 aylık bir sürecimiz oldu. Aramızda eğitimini tamamlayıp, yoğunluğundan dolayı oyuna kalamayan arkadaşlarımız oldu. Bu ekip de işlerinden fedakarlık edip geldiler ve oyunu hazırladık.  Güzel geçti. Çocuk grubumuzda ise toplam 56 kursiyerimiz vardı. Bunun 13'ü ile oyun çıkardık. Çocuklarımıza yaratıcı drama eğitimi verdik. Bu arkadaşlarımız da temel tiyatro eğitimi aldılar ve sonunda bir gösteriyle ödüllendirdik"dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 'Ben Kadınım' oyunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan 'Ben Kadınım' oyunu - Son Dakika
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