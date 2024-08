Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sera Atıklarının Toplanması Projesini Hayata Geçiriyor

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde her yıl örtü altı üretimin yoğun olduğu yerlerde sürdürdüğü 'Sera Atıklarının Toplanması' projesini bu sene de hayata geçiriyor.

Yeni sezona hazırlık yapmak isteyen üreticilere destek olan Büyükşehir, tarlasından topladığı organik atıkları boş arazilere, orman veya yol kenarlarına bırakan üreticileri bu dertten kurtardı. Tarlalardan toplanan organik atıklar, Büyükşehir ekiplerinin çalışması sonucu, katı atık ve bertaraf tesisine ulaştırılarak çevre felaketinin önüne geçiliyor. Her geçen gün artan girdi maliyetleri ile baş etmek zorunda kalan üreticiler de Büyükşehir sayesinde işçi ve iş yükü maliyetinden kurtuluyor.

Seçkin: "Büyükşehir olarak, daha sağlıklı bir üretim olmasını amaçlıyoruz"

Mersin'in örtü altı yetiştiriciliği yapan illerin başında geldiğini ve Büyükşehir'in çevreci bir anlayışla hareket ederek 'Sera Atıklarının Toplanması' projesini yürüttüklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, "Örtü altı üretimde, sezon bittikten sonra arta kalan çok ciddi bir atık söz konusu. Bu atıkları üreticiler daha önce dere kenarlarına veya boş buldukları herhangi bir alana atıyor veya yakıyorlardı. Bu da çevre kirliliği ile beraber, kimyasal atıkların da oluşmasına sebep oluyordu. Bu durum hem insan, hem de çevre sağlığına çok ciddi zarar veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, daha sağlıklı bir ortam ve üretim olsun istedik. Bu amaçla da bitkisel üretimde oluşan, özellikle de örtü altı yetiştiriciliğinde oluşan atıkların belli noktalardan toplanarak, bertaraf tesisimize götürülmesini ve geri dönüşüme kazandırılmasını amaç edindik" dedi.

Akdeniz ilçesinde örtü altı yetiştiriciliğin yapıldığı Kazanlı, Karacailyas, Adanalıoğlu ve Abdullah Şahutoğlu mahallelerini pilot mahalle olarak belirlediklerini kaydeden Seçkin, "Buradaki üreticilerimiz, mahallelerde belirlediğimiz atık toplama noktalarına kendi bitkisel atıklarını getiriyorlar. Biz bu atıkları topluyor ve Sarıibrahimli'de bulunan katı atık depolama ve geri dönüşüm bertaraf tesisimize götürerek elektrik enerjisi elde ediyoruz" diye konuştu.

Muhtar Can: "Büyükşehir, üreticiyi önemli bir maliyetten kurtarıyor"

Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can ise üreticilerin Eylül ve Ekim aylarında ekim sezonunu başlattıklarını, Temmuz ve Ağustos aylarında ise sezonu bitirdiklerini söyledi. Sezon sonunda üreticilerin tarlalarından topladıkları organik atıkları çevreye bıraktıklarını aktaran Muhtar Can, "Büyükşehir Belediyesi, bu organik atıkları çevre kirliliği olmaması için, her yıl döküm sahasına götürüyor. Böylece üreticiyi de çok ciddi bir maliyetten kurtarıyor. Bu sayede araziler atıl kalmıyor ve çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor" dedi.