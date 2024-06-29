Mersin Büyükşehir Belediyesi Şoförlere İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Veriyor

Personelinin mesleki eğitimine ve gelişimine önem veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine yönelik 'İleri Sürüş Teknikleri' eğitimini sürdürüyor. Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde belirli periyotlarda düzenlenen eğitimde şoförler, teorik bilgilerini tazelerken, pratikte de ileri sürüş tekniklerini kavrıyor ve kullandıkları araçların özelliklerini daha iyi anlama fırsatı buluyor. Mersin halkının daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi adına verilen eğitimler, şoförlerin mesleki bilgi ve gelişimine de katkı sunuyor.

Şoförler önce teorik olarak reaksiyon, fren ve durma mesafesi, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında eğitim aldı. Şoförler aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü eşliğinde Toplu Taşıma Yerleşkesi'nde uygulamalı olarak tekrar etti. Teorik eğitimlerde konforlu ve güvenli sürüş tekniklerinin detaylı hatırlanmasının yanı sıra, sürüş sırasında yapılan hataların nasıl düzeltileceğine dair de bilgiler verildi. Pratik eğitimler; teorik bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra şoförlerin kullandıkları araçları daha iyi tanıması ve kullanımını kavramasını sağlıyor.

Akar: "Vatandaş memnuniyetini artırmak için, eğitimlerimize devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde Eğitim ve Disiplin İşleri'nde görev yapan Levent Akar, İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi ile Büyükşehir bünyesinde görev alan şoförlere hem teorik, hem de pratik eğitim vererek vatandaş memnuniyetini ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Akar, "Şu anda eğitim alan arkadaşlarımız, yaklaşık bir senedir Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde çalışıyor. Hem reflekslerini, hem de sürüş kalitesini artırmak amacıyla belediyemiz ve üniversite bünyesinde verilen eğitim, arkadaşlarımıza çok şey katıyor. Vatandaş memnuniyetini artırmak için eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Doç Dr. Sugözü: "Diğer belediyelere de örnek olmalı"

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü ise eğitimin içeriğinden bahsederek, "Burada ilk olarak teorik eğitimle başladık. Teorik eğitimi başarılı bir şekilde bitiren sürücülerimiz, uygulamalı eğitim yapıyorlar. Uygulama yaparken sürücünün reaksiyon tepkisi, süresi ve mesafesi, aynı zamanda frenleme süresi ve mesafesi, aracın durma mesafesi ile durma sürelerini tespit ediyoruz. Bir veri elde ediyor ve bu verileri kurumla paylaşıyoruz" dedi.

Yeterli olmayan sürücülerin yeniden eğitimden geçtiğini de sözlerine ekleyen Sugözü, "Amacımız daha konforlu ve güvenli bir sürüş sağlayabilmenin yanı sıra, yolcuları daha güvenli bir şekilde istedikleri noktalara ulaştırabilmek" ifadelerini kullandı.

Şoförlere verilen eğitimin önemli olduğunu kaydeden Sugözü, "Mersin halkını düşünerek, sürücüleri daha iyi düzeyde yetiştirmek amaçlı bir eğitim gerçekleştiriliyor. İyi bir uygulama ve diğer belediyelere de örnek olmalı" diye konuştu.

Şoförler, verilen eğitimden memnun

Eğitime katılan Büyükşehir Belediyesi şoförlerinden Sinem Hatun Aslan, aldıkları eğitimin sürücülere katkısından söz ederek, "İnsanları oldukları duraklardan alıp, gidecekleri duraklara kadar daha konforlu, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde ulaştırabilmek için bu eğitim çok faydalı oldu. Eğitim; ani frenlerde ve manevralarda herhangi olumsuz bir şey yaşamamak adına, çok büyük katkı sağladı. Kesinlikle herkesin ileri sürüş eğitimi almasını istiyorum" dedi.

Şoför Mahmut Tun ise "Vahap Başkanımız sayesinde kurulan bu tesisimizde, uygulamalı ve teorik eğitim alıyoruz. Teknik ekiple birlikte ileri sürüş teknikleri eğitimini uygulamalı bir şekilde trafiğe çıkış yaparak alıyoruzAldığımız bu eğitimler sayesinde trafik kurallarına uyarak, vatandaşlarımızın memnuniyeti için onları daha güvenli şekilde gidecekleri yere ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.