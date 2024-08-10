Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Altı Dronu ile Denetim Yapacak - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Altı Dronu ile Denetim Yapacak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırdığı su altı dronu ile denizin dibini denetleyebilecek. Drone, arama-kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.

10.08.2024 12:56  Güncelleme: 13:56
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırdığı su altı dronu ile denizin dibini denetleyebilecek. Drone, arama-kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından havadan drone ile deniz yüzeyinden tekne ve gemilerle sürdürülen denetim, su altı dronu sayesinde denizin dibinden de yürütülecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, havadan dronla sürdürdükleri denetimleri, su altı dronu ile daha sıkı hale getirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Su altı dronumuz son teknolojik özelliklere sahip. Yaklaşık 200 metre derinliğe dalabilen, 150 metre mesafeye çok rahatlıkla gidebilen, 8 adet pervanesi ve çok ciddi manevra kabiliyeti olan, 90 derece dik mesafede dahi hareket edebilecek bir drone. Amacımız; deniz yüzeyinin altında meydana gelebilecek her türlü kirliliği yerinde tespit etmek, teknik personelimize bilgi vermek ve orada oluşan istenmeyen durumu gidermek. Su altı dronu sayesinde, özellikle petrol kirliliğinin üretildiği kaynağı bulup yetkili makamları uyarabileceğiz. Bizim yapabileceğimiz bir düzenleme varsa da yapacağız. Yeri geldiğinde kurtarma faaliyetlerinde kullanırken, yeri geldiğinde deniz canlılarının durumuna bakacağız. Örneğin, Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız resiflerin durumunu dronumuzla inceliyoruz. Bu resiflerin devamını yapalım mı, yapmayalım mı, istilacı türler gelmiş mi gelmemiş mi? Bunlara bakmak için çok amaçlı kullanmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Altı Dronu ile Denetim Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Su Altı Dronu ile Denetim Yapacak - Son Dakika
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