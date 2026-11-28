(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli "Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları" projesi kapsamında İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik uygulamaları yerinde inceledi. Programda yerel üretimin desteklenmesi, gıda kayıplarının önlenmesi ve üretici-tüketici ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, desteklenmeye hak kazanan "Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları" projesi kapsamında İspanya'nın Barselona ve Valensiya kentlerinde düzenlenen şehirler arası öğrenme programına katıldı.

Programda sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda politikaları, üretici-tüketici ilişkileri ve katılımcı gıda yönetişimi uygulamaları ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı temsilcileri, Barselona ve Valensiya'daki yerel yönetimler, gıda kuruluşları ve ilgili kurumlarla bir araya gelerek iyi uygulama örneklerini yerinde inceledi.

Programda edinilen bilgi ve deneyimlerin Mersin'in yerel gıda yönetişimi modelinin geliştirilmesine ve "FOODGaP Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

GIDA POLİTİKALARINA YÖNELİK UYGULAMALAR İNCELENDİ

Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Barselona programı kapsamında Barselona Metropolitan Alanı, Medcities, Parc Agrari del Baix Llobregat ve Mercabarna/Foodback gibi kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

Görüşmelerde metropol ölçeğinde gıda politikaları, tarım alanlarının korunması, yerel üreticilerin desteklenmesi, gıda dağıtım sistemleri ve gıda kayıplarının önlenmesine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Valensiya programı kapsamında ise València Sostenible ile gerçekleştirilen görüşmelerde kentsel sürdürülebilirlik, çevre politikaları ve yerel gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinildi.

YEREL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ ELE ALINDI

Mercavalència ziyaretinde gıda tedarik zincirleri, yerel üreticilerin pazara erişimi, gıda dağıtım süreçleri ve üretici-tüketici ilişkilerini ele alan Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, yerel üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik uygulamaları da yerinde inceledi.

Mercat Central de València ve Mercado de Russafa gibi geleneksel pazar alanlarında gerçekleştirilen incelemelerde ise yerel ürünlerin tanıtımı, üretici-tüketici ilişkileri, yerel pazarların gıda tedarik zincirindeki rolü ve kısa tedarik zincirleri ele alındı.

Programda özellikle gıda kayıplarının azaltılması, gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesi, döngüsel ekonomi uygulamaları, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Farklı kentlerde uygulanan modellerin incelenmesiyle yerel yönetimlerin gıda sistemlerinin geliştirilmesindeki rolü ve kurumlar arası iş birliğinin önemi değerlendirildi.