Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararasılaşma" Vizyonuyla Kenti Dünya Sahnesine Taşıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararasılaşma" vizyonu doğrultusunda kenti Akdeniz'de ve uluslararası alanda daha görünür, etkin ve söz sahibi bir şehir haline getirmeyi hedefliyor. Uluslararası festivaller, spor organizasyonları, kültürel etkinlikler, şehir ağları ve proje ortaklıklarıyla şehrin sosyal, kültürel ve teknik altyapısı uluslararası standartlara taşınıyor.

Tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapan ve önemli bir liman kenti olan Mersin; iklim dostu politikaları, kapsayıcı sosyal hizmetleri ve güçlü kültürel yapısıyla, uluslararası alanda da dikkati çekiyor. Mersin'in marka değerini artıran uluslararası organizasyonlar ve bu organizasyonlara dünyanın dört bir yanından gelen misafirler, kentin tanıtımında büyük rol oynuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen çalışmaların önemli ayaklarından birini festivaller oluşturuyor. Bunlardan biri olan "Uluslararası Tarsus Festivali", son 4 yılda 27 ülkeden toplam 845 katılımcıyı ağırladı. Festival, her yıl artan uluslararası etkileşimiyle, Mersin'in kültürel zenginliğini dünya ile buluşturdu. "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali" ise 2024 ve 2025 yıllarında toplam 16 ülkeden 575 çocuğu Mersin'de bir araya getirerek, kültürlerarası etkileşime katkı sundu.

2024 yılında düzenlenen "Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali"nin odak ülkesi Fransa oldu. Festival kapsamında Fransız ve Frankofon yazarlar Mersin'de ağırlandı. Festival sonrası kurulan güçlü kültürel ilişkiler sonucu Fransız Kültür Merkezi ile iş birliği protokolü imzalandı. Öte yandan son iki yıldır "Frankofon Film Festivali" Mersin'de de gerçekleştiriliyor.

"Multi Kardeş Şehir Öğrenci Değişimi" gibi programlar, kardeş şehir iş birlikleri, teknik çalışma ziyaretleri, yabancı heyetlerin ağırlanması, uluslararası şehir ağlarında aktif temsil, uluslararası projeler, İngilizce web sitesi ve sosyal medya hesapları ile dezavantajlı öğrencilere yönelik yoğunlaştırılmış İngilizce kursları da Mersin'in "Uluslararasılaşma" sürecini destekleyen çalışmalar arasında yer alıyor. "Mersin for all" (Herkes için Mersin) anlayışıyla yürütülen bu vizyon; iklim dostu, kapsayıcı, kültürlerarası diyaloğu güçlendiren ve uluslararası iş birliklerine açık bir kent hedefiyle, Mersin'i Akdeniz'in yükselen şehirlerinden biri haline getiriyor.

Mersin, spor organizasyonlarının da odak noktası oldu

Mersin, son yıllarda uluslararası spor organizasyonlarının da önemli merkezlerinden biri haline geldi. "Uluslararası Mersin Maratonu" 2015'te 77 sporcu ile başlayan yolculuğunu, 2025 yılında 5 kıta ve 34 ülkeden yaklaşık 2 bin 414 sporcuya ulaşarak sürdürdü. Tour of Mersin, Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, Bioderma Pro Beach Tour, Uluslararası Mersin Briç Festivali, Uluslararası Satranç Turnuvası ve Altın Kanca Surfcasting Turnuvası gibi organizasyonlar, Mersin'i spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Dünyada ilk kez Mersin'de düzenlenen "Dünya Paralimpik Plaj Oyunları", kentin erişilebilirlik vizyonunu ortaya koydu. 5 kıta ve 26 ülkeden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda Büyükşehir Belediyesi; ulaşım, altyapı, konaklama, tanıtım ve organizasyonun tüm süreçlerinde aktif rol üstlendi. Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun değerlendirmesi sonucunda Mersin'in, "2025 Dünya Paralimpik Plaj Oyunları" ve "2026 Dünya Gençlik Oyunları"na ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir, sosyal uyum ve katılımcı demokrasi çalışmalarıyla uluslararası ödüller aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi; Akdeniz Kentler Birliği (MedCities), Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA), Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM), BlueMissionMed, MLGP4Climate, Asya Belediye Başkanları Forumu ve Avrupa Film Komisyonları Ağı (EUFCN) gibi önemli uluslararası ağlarda aktif üye olarak yer alıyor. Bu platformlar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve kent diplomasisi alanlarında politika geliştirme süreçlerine katkı sunuluyor.

Büyükşehir'in sosyal uyum ve katılımcı demokrasi alanındaki çalışmaları, uluslararası ödüllerle de takdir gördü. Büyükşehir, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Uyum Merkezi Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı tarafından mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin gerçekleştirdiği "Pazartesi Buluşmaları", Katılımcı Demokrasi için Uluslararası Gözlemevi tarafından mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin "Uluslararasılaşma" vizyonunu anlatarak; Büyükşehir'in bu alanda yaptığı çalışmalarla, Mersin'i dünyaya daha açık ve uluslararası bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Geçmişte birçok kültüre ev sahipliği yapmış ve uluslararası bağlantıları güçlü olan Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin uluslararası standartlara erişmesinin çok önemli bir gereklilik olduğunu kaydeden Tanburoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerin uluslararası standartlarda ve uluslararası arenalarda, şehrin diğer özellikleriyle birlikte anlatılması; kentin genelinde bilinirliğin ve görünürlüğün artması, hizmet kalitesinin ve kültürel altyapının tanıtılması açısından oldukça önemlidir. Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı demokrasi anlayışıyla tüm paydaşlarla birlikte organize ettiği uluslararası festivaller, spor müsabakaları da bu alandaki en önemli ayaklardan birini oluşturmaktadır. Birçok ülkenin katılımıyla yıllardır sürdürülebilir bir şekilde kendini daha da geliştirerek devam eden uluslararası spor müsabakaları ve kültürel festivaller, uluslararası sinema günlerinin düzenlenmesi ve diğer birçok etkinlik, bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor."

"Uluslararası görünürlüğümüz gelişerek devam edecek"

Farklı ülkelerden sanatçı ve sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası etkinliklerin; kentin kültürel ve sportif kimliğini güçlendirdiğini, uluslararası şehir ağlarıyla yürütülen projeler sayesinde kentin teknik altyapısının geliştiğini aktaran Tanburoğlu, Büyükşehir'in iyi uygulamalarının uluslararası standartlara taşınarak kentin imajını güçlendirdiğini belirtti. Tanburoğlu, "Belediye'nin hizmetlerinin uluslararası tanıtımı için şu an için İngilizce olan, belki ilerleyen dönemlerde diğer dillere de çevirilerin olacağı bir web sitesi ve sosyal medya hesabı mevcut. Büyükşehir'in çocuklar için sunduğu yoğunlaştırılmış İngilizce öğretimi de fırsat eşitliği ve dünyayla bütünleşme noktasında önemli katkılardan biridir. Uluslararası etkinlikler ve uluslararası görünürlüğümüz, her geçen gün bir vizyon çerçevesi içerisinde gelişerek devam edecek. Dolayısıyla da şehirde yaşayan bütün vatandaşların, kent hakkı çerçevesinde buna erişimi sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Vahap Seçer'in vizyonu ve desteğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Uluslararasılaşma" vizyonunun daha da genişlediğini sözlerine ekleyen Tanburoğlu; Seçer'in şehir ağlarındaki aktif temsiliyetinin, Mersin'in uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sunduğunu kaydetti.