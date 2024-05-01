Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversiteli Gençlerle Profesyonel Yöneticileri Buluşturdu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yeni Nesil Mentorluk' projesi ile üniversiteli gençlerle profesyonel yöneticileri ve kurumsal markaları bir araya getiren Kariyer Merkezi, Toros Üniversitesi İİBSF Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Hazır ve Arkas Lojistik İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Birce Gökmen'i konuk etti. Projenin 3. ana teması 'Lojistik Sektöründe Kariyer' oldu.

Kariyer Merkezi, Yeni Nesil Mentorluk Projesi'nde Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ile iş birliği yaparken projeye konu olan sektöre göre de ilgili oda, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının bileşenlerini de projeye dahil ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda proje kapsamında gerçekleştirilen programın konukları Toros Üniversitesi İİBSF Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal HAZIR ve Arkas Lojistik İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Birce Gökmen oldu.

Açılış konuşmalarının ardından Toros Üniversitesi İİBSF Öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Hazır moderatörlüğünde, Arkas Lojistik İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı eşliğinde lojistik sektöründe gelişmeler, iş ve kariyer fırsatları konuşuldu. Sektörde yabancı dil bilgisinin önemi, kariyer basamakları, sektörün beklediği nitelikler, özgeçmişte dikkat edilmesi gereken hususlar, mülakata hazırlık gibi bir çok konuda üniversitelilere bilgi sunulurken, öğrencilerin sektöre yönelik merak ettiği sorular da cevaplandırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, programın açılış konuşmasında Mersin'de bulunan üniversitelerle güçlü bir iş birliği ağı kurduklarının ve birçok projeye imza attıklarının altını çizdi. Özada, "Bu tür faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Başvuruları alırken; önümüzdeki süreçte belediyemize ait sahillerdeki kafelerimizde part-time çalışmak isteyen adaylarımız, öğrencilerimiz olursa; onların özgeçmişlerini de bu vesileyle almış olacağız. Bugüne değer katan siz kıymetli öğrencilerimize başarılı bir program diliyoruz" dedi.