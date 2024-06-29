Mersin Büyükşehir Belediyesi Şoförlere İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Veriyor

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve İtfaiye Dairesi bünyesinde hizmet veren şoförlere yönelik 'İleri Sürüş Teknikleri' eğitimi sürüyor. Mersin Üniversitesi iş birliğinde verilen eğitimlerde şoförler; hem teorik hem de uygulamalı dersler alıyor. Mersin halkının daha konforlu ve güvenli seyahatinin sağlanması amacıyla otobüs şoförlerine verilen eğitimler, şoförlerin mesleki bilgi ve gelişimine katkı sunarken; halkın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan İtfaiye Dairesi şoförleri de aynı eğitimden geçerek, hem bilgilerini tazeliyor hem de pratik yapıyor.

Personelinin mesleki eğitimine ve gelişimine önem veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve İtfaiye Dairesi bünyesinde hizmet veren şoförlere yönelik 'İleri Sürüş Teknikleri'eğitimini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, 2024 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında yapılan eğitimler; Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr İlker Sugözü tarafından veriliyor. Belirli periyotlarda düzenlenen eğitimde şoförler teorik bilgilerini tazelerken, pratikte de ileri sürüş tekniklerini kavrıyor ve kullandıkları araçların özelliklerini daha iyi anlama fırsatı buluyor.

Şoförler, vatandaşların güvenliği için eğitimden geçiyor

Mersin halkının daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmesi adına otobüs şoförlerine verilen eğitimler, personelin mesleki bilgi birikimi ve gelişimine katkı sunuyor. Mersinlilerin can ve mal güvenliği için 7/24 teyakkuzda olan Mersin İtfaiye Teşkilatı personeli de eğitimlerle günden güne güçleniyor. Zamanla yarışan itfaiye personelini olay yerine ulaştırmaktan sorumlu olan şoförler de aldıkları eğitimle bilgilerini tazelerken, hız ve manevra kabiliyeti konusunda pratik yapıyor.

Eğitimden geçen şoförler; önce teorik olarak reaksiyon, fren ve durma mesafesi, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında eğitim aldı. Şoförler aldıkları teorik eğitimleri Toplu Taşıma Yerleşkesi ve Ata Eğitim Merkezi'nde uygulamalı olarak tekrar etti. Teorik eğitimlerde konforlu ve güvenli sürüş tekniklerinin detaylı hatırlanmasının yanı sıra, sürüş sırasında yapılan hataların nasıl düzeltileceğine dair de bilgiler verildi. Pratik eğitimler; teorik bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, şoförlerin kullandıkları araçları daha iyi tanıması ve kullanımını kavramasını sağlıyor.

Sugözü: "Teorik eğitimi alan sürücülere uygulamalı eğitim verdik"

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü, İtfaiye Dairesi personelinin pratik eğitimi esnasında bilgi verdi. Sugözü, hem teorik hem de pratik eğitimlerle şoförlerin bilgilerini desteklediklerini, daha iyi bir sürüş gerçekleştirebilmeleri için birçok konuda uygulama yaptıklarını anlatarak, "Teorik eğitimi alan sürücülere uygulamalı eğitim verdik. Parkur oluşturduk. Parkur içerisinde sürücülerin reaksiyon süresi, frenleme süresi, durma mesafesi gibi bilgileri tespit ederek, sürücülerin hangi durumda olduklarını ileteceğiz. Teorik derslerinde de sürücülerin bilmesi gereken apex noktası, kaygan zeminde veya hava şartlarına bağlı olarak araçları nasıl kullanacakları, frenleme süresi, reaksiyon süresi, durma mesafeleri, lastiklerle ilgili bilgiler sürücülere aktarıldı. Buna isnaden de uygulama eğitimine geçildi" dedi.

Teorik eğitimde ileri sürüş tekniklerinin detayları, sürücülerin araç kullanırken dikkat etmeleri gereken noktalar, kullandıkları araçların bilgilerinin detaylı olarak şoförlere aktarıldığını anlatan Sugözü,"Araçları nasıl daha iyi sürebilecekleri, nasıl daha iyi manevra yapabilecekleri ve iklim şartlarına bağlı olarak araçları nasıl kullanacakları ile ilgili bilgiler aktarıldı. 2 saniye kuralını takip mesafesini anlattık. Kör nokta uyarı sistemler ve araç üzerindeki otonom sürüş dediğimiz elektronik sistemler aktarıldı. Böylelikle daha iyi, konforlu bir sürüş tekniği eğitimlerini almış oldular" diye konuştu.

Akar: "Vatandaş memnuniyetini artırmak için, eğitimlerimize devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde Eğitim ve Disiplin İşleri'nde görev yapan Levent Akar, İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi ile Büyükşehir bünyesinde görev alan şoförlere hem teorik, hem de pratik eğitim vererek vatandaş memnuniyetini ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Akar, "Şu anda eğitim alan arkadaşlarımız, yaklaşık bir senedir Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde çalışıyor. Hem reflekslerini, hem de sürüş kalitesini artırmak amacıyla belediyemiz ve üniversite bünyesinde verilen eğitim, arkadaşlarımıza çok şey katıyor. Vatandaş memnuniyetini artırmak için eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Şoförler, verilen eğitimden çok memnun

Eğitime katılan Büyükşehir Belediyesi şoförlerinden Sinem Hatun Aslan, aldıkları eğitimin sürücülere katkısından söz ederek, "İnsanları oldukları duraklardan alıp, gidecekleri duraklara kadar daha konforlu, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde ulaştırabilmek için bu eğitim çok faydalı oldu. Eğitim; ani frenlerde ve manevralarda herhangi olumsuz bir şey yaşamamak adına, çok büyük katkı sağladı. Kesinlikle herkesin ileri sürüş eğitimi almasını istiyorum" diye konuştu.

Şoför Mahmut Tun ise, "Vahap Başkanımız sayesinde kurulan bu tesisimizde, uygulamalı ve teorik eğitim alıyoruz. Teknik ekiple birlikte ileri sürüş teknikleri eğitimini uygulamalı bir şekilde trafiğe çıkış yaparak alıyoruz. Aldığımız bu eğitimler sayesinde trafik kurallarına uyarak, vatandaşlarımızın memnuniyeti için onları daha güvenli şekilde gidecekleri yere ulaştırıyoruz" dedi.