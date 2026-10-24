Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gencin soruşturmasında 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gencin soruşturmasında 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 10 yıl önce darbedilip kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 3'ü kasten öldürme, 1'i suçluyu kayırma suçundan tutuklandı, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2016'da merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde alıkonulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un yaşadığına dair bulgu tespit edilememesi üzerine "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden A.B, emniyetteki, H.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B, SG. ve E.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan, G.Ç. ise "suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.M.Ş. ve E.B'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, firari olan B.Y. ve D.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

Kaynak: AA
3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
O eski görüntülerinden eser yok İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan’ın hali O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 18:49:15. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gencin soruşturmasında 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei