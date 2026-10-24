Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gencin soruşturmasında 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2016'da merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde alıkonulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un yaşadığına dair bulgu tespit edilememesi üzerine "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden A.B, emniyetteki, H.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B, SG. ve E.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan, G.Ç. ise "suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.M.Ş. ve E.B'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, firari olan B.Y. ve D.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.