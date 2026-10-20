Mersin'de 10 yıl önceki kaçırılma olayında 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de 10 yıl önceki kaçırılma olayında 6 zanlı gözaltına alındı

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Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedilerek kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2016'da merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde alıkonulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan

Coşkun'un yaşadığına dair bulgu tespit edilememesi üzerine "kasten öldürme" suçundan tekrar soruşturma başlatıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de 10 yıl önceki kaçırılma olayında 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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