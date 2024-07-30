Mersin'de 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Mersin'de 14 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlının Tarsus ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 14 kilo 350 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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