Mersin'de 21-27 Eylül'de uyuşturucu operasyonunda 204 gözaltı, 24 tutuklama yapıldı

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 21-27 Eylül'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 264 bin 438 uyuşturucu hap, 3 kilo 392 gram uyuşturucu madde, 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 fişek ele geçirildi, 204 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 204 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 3194 kişiye bilgilendirme yapıldı.