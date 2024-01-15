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Mersin'de 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu - Son Dakika
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Mersin'de 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu

Mersin'de polisin denetimleri sonucunda çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu. Ayrıca, 123 motosiklet trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Mersin\'de 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu
15.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:11
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Mersin'de polisin denetimlerinde çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önlenebilmesi ve suça karışan kişilerin yakalanabilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Uygulamada, çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 24 motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi, 123 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de 24 motosiklet ve elektrikli bisiklete el konuldu - Son Dakika
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