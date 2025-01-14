Mersin\'de 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncel

MERSİN'de polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında fiziki takibe alınan Ş.K. ve M.Y.'nin bulunduğu otomobil uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,