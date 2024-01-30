Mersin\'de jandarma operasyonu: 476 şüpheliden 24\'ü tutuklandı

14:13 • •
Mersin'de jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 476 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 476 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
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