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Mersin'de 5 Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 5 Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin\'de 5 Motosiklet Hırsızı Yakalandı
01.01.2024 - 13:27,
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de 5 Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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