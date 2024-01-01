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Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.
Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 5 Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika