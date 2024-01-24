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Mersin'de 580 litre sahte şarap ve 31 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki bulundurulduğu belirlenen Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, gümrük kaçağı 31 şişe içki ile 580 litre sahte şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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