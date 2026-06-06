Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Mağarada Mahsur Kalan Oğlağı Kurtardı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Mağarada Mahsur Kalan Oğlağı Kurtardı

Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Mağarada Mahsur Kalan Oğlağı Kurtardı
06.06.2026 13:44  Güncelleme: 14:22
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık bir haftadır 70 metre derinlikteki mağarada mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri, Erdemli ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla yaklaşık bir hafta mağarada mahsur kalan oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.

Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi Hacıalanı Mevkii'nde hayvancılıkla uğraşan Adnan Gurbet'in, merada hayvanlarını otlattığı sırada sürüden ayrılan bir oğlak bölgede bulunan yaklaşık 70 metre derinliğindeki mağaraya düşerek mahsur kaldı. Sürü sayımında bir oğlağın eksik olduğunu fark eden Gurbet, günler boyunca kayıp hayvanını aradı. Uzun süre izine rastlanamayan oğlağın yeri, daha sonra mağaranın derinliklerinden gelen ses sayesinde tespit edildi. Ulaşılması güç mağarada mahsur kalan hayvanın kurtarılması için vatandaşın kendi imkanları yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ZARAR GÖRMEDEN YÜZEYE ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dağcılık ve Arama Kurtarma ekipleri, ihbarcı ile irtibata geçerek olay yerinde detaylı arazi ve risk değerlendirmesi yaptı. Bir amir ve iki kurtarma personelinden oluşan ekip, mağaranın yapısını inceleyerek operasyon planını hazırladı. Kurtarma çalışmaları kapsamında bölgede bulunan sağlam ve geniş gövdeli ağaçlar ankraj noktası olarak kullanıldı. İple erişim teknikleriyle mağaraya iniş gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 20 metreden sonra tamamen karanlık hale gelen mağarada kişisel aydınlatma sistemleriyle ilerleyerek oğlağa ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen oğlağa kurtarma yeleği giydirilerek güvenli şekilde yüzeye çıkarılması sağlandı.

Oğlak sahibi Adnan Gurbet, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve operasyonda görev alan arama kurtarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Erdemli, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Mağarada Mahsur Kalan Oğlağı Kurtardı - Son Dakika

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