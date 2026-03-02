Mersin'de 754 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Mersin'de 754 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de 754 Şüpheli Yakalandı
02.03.2026 14:41
Mersin'de 10 günlük çalışma sonucu 193 hükümlü ve 561 şüpheli yakalandı.

Mersin'de polis ekiplerinin 10 günlük çalışmasında 193 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin 10 günlük çalışmasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 193 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 561 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Mersin, Suç

